ВС предложил не наказывать за «личные» шпионские девайсы

Верховный суд предложил не привлекать к ответственности людей, купивших «шпионские» авторучки или подобные гаджеты случайно или для личной безопасности, об этом говорится в проекте постановления пленума ВС.

«Сам по себе факт незаконного оборота специальных технических средств не может свидетельствовать о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ, если его умысел не был направлен на приобретение и/или сбыт именно таких технических средств», – сообщается в проекте, передает РИА «Новости».

В качестве примера в документе приводится ситуация, в которой гражданин купил гаджет, «рекламируемый как устройство бытового назначения» и не знал о его фактическом предназначении.

Также ВС обращает внимание и на покупку «шпионских» девайсов для использования «в целях личной безопасности». Речь идет о том, чтобы следить за своим домом, квартирой, безопасностью родных, за животными.

В случае, если действия купивших эти устройства людей «не предполагают использование в качестве средства посягательства на конституционные права граждан», то квалифицировать дела по ст. 138.1 УК РФ неправильно, утверждается в проекте ВС.

Самое серьезное наказание, которое предусматривает Уголовный кодекс за незаконный оборот спецсредств для скрытого получения информации – лишение свободы на срок до четырех лет.

С января по июнь 2018 года по ст. 138.1 осудили 86 человек, был оправдан один, дела в отношении 50 человек прекращены во время следствия, об этом свидетельствует статистика судебного департамента при Верховном суде.

Ранее ФСБ планировало уточнить в законопроектах значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в Уголовном кодексе, чтобы декриминализировать бытовое использование «шпионских» девайсов.