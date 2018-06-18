ФСБ изменит законопроект о «шпионских» устройствах

ФСБ уточнит в законопроектах значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в УК и КоАП в целях декриминализации бытового использования «шпионской» техники.

«В настоящее время значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» в федеральном законодательстве не раскрыто. Цель закрепления значения указанного термина обусловлена необходимостью предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом таких средств», – говорится в уведомлении, опубликованном на сайте проектов нормативных правовых актов, передает ТАСС.

Нововведение поможет исключить непреднамеренное участие физических лиц (по УК), юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (по КоАП) в незаконном обороте подобных специальных техсредств. Законопроекты могут вступить в силу в декабре 2019 года, отмечают разработчики.

В апреле Генпрокуратура сообщила, что готовит предложения по декриминализации используемых в быту «шпионских» устройств.

Напомним, в декабре 2017 года на пресс-конференции президента России Владимиру Путину рассказали о фермере, заказавшем в Китае GPS-трекер для контроля за своим теленком. Мужчину задержали и завели уголовное дело. Путин пообещал изучить ситуацию. После этого депутат Наталья Поклонская назвала абсурдной ситуацию с преследованием фермера и заявила, что соберет экспертную комиссию, которая предложит правки в статью о незаконном обороте специальных технических средств.

Впоследствии дело в отношении него было возвращено в прокуратуру, после чего следствие прекратило уголовное преследование.