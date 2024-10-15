Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.12 комментариев
Агент СБУ получил 15 лет за шпионаж в Севастополе
Суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ
Житель Севастополя, признанный агентом СБУ, осужден на 15 лет колонии за шпионаж: он передавал данные о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, что использовалось для подготовки атак.
Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя был приговорен к 15 годам колонии за шпионаж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление крымского управления ФСБ. Мужчина 1979 года рождения самостоятельно связался со службой безопасности Украины для передачи информации о военных объектах в регионе.
Согласно данным ФСБ, осужденный передал СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, а также фотоматериалы о местах дислокации военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Эти данные могли быть использованы противником для подготовки атак с помощью беспилотных летательных и водных аппаратов ВСУ.
ФСБ уточняет, что агент СБУ является гражданином России. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. Приговор включает 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Решение суда уже вступило в законную силу.
Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину, который передавал координаты российских кораблей спецслужбам Украины через Telegram. Также в управлении ФСБ региона сообщили о задержании подозреваемых в работе на украинские спецслужбы на Крымском полуострове, которые передавали данные о российских военных объектах.