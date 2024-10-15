Агент СБУ получил 15 лет за шпионаж в Севастополе

Суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ

Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя был приговорен к 15 годам колонии за шпионаж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление крымского управления ФСБ. Мужчина 1979 года рождения самостоятельно связался со службой безопасности Украины для передачи информации о военных объектах в регионе.

Согласно данным ФСБ, осужденный передал СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, а также фотоматериалы о местах дислокации военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Эти данные могли быть использованы противником для подготовки атак с помощью беспилотных летательных и водных аппаратов ВСУ.

ФСБ уточняет, что агент СБУ является гражданином России. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. Приговор включает 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину, который передавал координаты российских кораблей спецслужбам Украины через Telegram. Также в управлении ФСБ региона сообщили о задержании подозреваемых в работе на украинские спецслужбы на Крымском полуострове, которые передавали данные о российских военных объектах.