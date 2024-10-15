  • Новость часаКиеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В антироссийской игре Украине готовят скамейку запасных

    Нельзя исключить, что Украину просто хотят на время вывести из антироссийской игры, отправив на скамейку запасных и сохранив режим, пытающийся превратить свой народ в антироссийских зомби. При этом саму антироссийскую игру никто не думает прекращать.

    12 комментариев
    Андрей Перла Андрей Перла Почему арабо-израильская война так важна для России

    Наши противники утверждают (сами, их никто за язык не тянул), что сражаются против нас на двух фронтах – в Палестине и на Украине. И разница в образе действий Израиля и России на этих фронтах настолько очевидна, что делает изоляцию России со стороны большинства населения планеты просто невозможной.

    11 комментариев
    Владимир Добрынин Владимир Добрынин Человек не имеет к глобальному потеплению никакого отношения

    Советуя человечеству дышать через раз, чтобы уменьшить углеродный «выхлоп», подумайте, заметят ли это вулканы. И вообще, углекислый газ – не вредное вещество, синтезируемое человечеством в процессе своей индустриальной и аграрной деятельности, а газ, созданный природой и используемый ею в процессе фотосинтеза.

    16 комментариев
    15 октября 2024, 08:49 • Новости дня

    Агент СБУ получил 15 лет за шпионаж в Севастополе

    Суд приговорил жителя Севастополя к 15 годам за шпионаж в пользу СБУ

    Житель Севастополя, признанный агентом СБУ, осужден на 15 лет колонии за шпионаж: он передавал данные о базировании военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, что использовалось для подготовки атак.

    Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Севастополя был приговорен к 15 годам колонии за шпионаж, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление крымского управления ФСБ. Мужчина 1979 года рождения самостоятельно связался со службой безопасности Украины для передачи информации о военных объектах в регионе.

    Согласно данным ФСБ, осужденный передал СБУ сведения о расположении воинских частей в Севастополе, а также фотоматериалы о местах дислокации военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота. Эти данные могли быть использованы противником для подготовки атак с помощью беспилотных летательных и водных аппаратов ВСУ.

    ФСБ уточняет, что агент СБУ является гражданином России. Суд признал его виновным в государственной измене в форме шпионажа. Приговор включает 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 200 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Решение суда уже вступило в законную силу.

    Ранее в Феодосии задержали 30-летнего мужчину, который передавал координаты российских кораблей спецслужбам Украины через Telegram. Также в управлении ФСБ региона сообщили о задержании подозреваемых в работе на украинские спецслужбы на Крымском полуострове, которые передавали данные о российских военных объектах.

    14 октября 2024, 22:59 • Новости дня
    Мать вышедшей с флагом России к памятнику в Одессе женщины рассказала о дочери

    Tекст: Антон Антонов

    Елена Чесакова, вышедшая в Одессе с флагом России к постаменту Екатерины II, жива и находится под домашним арестом, сообщила ее мать Надежда.

    Мать Чесаковой, находящаяся в Чехии, опровергла слухи о смерти дочери в СИЗО. Она уточнила, что Чесакова провела в заключении лишь пару дней, после чего ее отправили под домашний арест на 60 дней, передает RT.

    Надежда получила эту информацию от внуков. Она выразила удивление, откуда у дочери был флаг России, на что внук ответил: «Бабушка, ты что, не знаешь? Мама, когда ей надо, найдет все».

    Адвокат Чесаковой посоветовал ей извиниться и заявить о смене мнения по отношению к конфликту России и Украины. Однако женщина отвергла эту рекомендацию, подчеркнув, что не изменит своих взглядов. Надежда отметила, что ее семья родом из России, и у Елены всегда была пророссийская позиция, особенно после событий в Одессе в 2014 году.

    Как рассказала Надежда, ее дочь твердо верит, что Россия вернется, и тогда все обвинения с нее снимут: «Она говорит, что все равно придет (Россия)... Одесса всегда была русским городом. Она надеется, что придут, и говорит: «Тогда все с меня снимут».

    Она также выразила удивление, что полиция Одессы опубликовала видео в соцсетях, хотя это противоречит украинским интересам. Чесаковой грозит до трех лет тюрьмы за оправдание «вооруженной агрессии России против Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в Одессе женщина попыталась вывесить российский флаг у постамента убранного памятника Екатерине II и была задержана полицией, а позднее появились сообщения, что она могла быть убита в СИЗО после задержания.

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    14 октября 2024, 09:41 • Новости дня
    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра

    Рогов: Российские войска продвинулись в селе Каменское на левом берегу Днепра

    ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта.

    Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что российские войска заняли новые позиции в селе Каменское, передает РИА «Новости». Это село находится на Запорожской линии фронта на левом берегу Днепра.

    Рогов отметил, что боевые действия на Степногорском направлении Запорожского фронта за село Каменское продолжаются. Российская армия продвинулась вперед, заняв новые позиции и постепенно вытесняя противника, который оттягивается на северные окраины.

    По словам Рогова, в районе Каменского ведутся ожесточенные бои. Он подчеркнул, что российские войска продолжают наступление, что свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Ранее российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье, кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

    Между тем в в Запорожье увеличивается количество кладбищ для захоронения погибших украинских военнослужащих.

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    14 октября 2024, 19:42 • Видео
    Зачистка Украины от мужчин

    Выходные на Украине прошли под знаком облав на уклонистов («ухилянтов»). ТЦК перекрывали выходы из концертных залов, клубов и торговых центров, ожидаются рейды по отелям, а потом и поквартирный обход домов. У Владимира Зеленского катастрофа на фронте, но дело не только в этом.

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    14 октября 2024, 12:44 • Новости дня
    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта

    Член ОП Рогов: Для ВС России открывается возможность нового вектора ударов по Гуляйполю

    Рогов предрек ВСУ обвал Запорожского участка фронта
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Улучшение позиций в Каменском, а также освобождение Левадного и Золотой Нивы открывает для ВС России возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Владимир Рогов. Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском и освободили Левадное на границе ДНР и Запорожской области.

    «В Каменском российские военные улучшили позиции по переднему краю. Сейчас основные бои идут в северной части населенного пункта. Инициатива в руках наших ребят. С учетом успехов на Времевском выступе это вызывает сдержанный оптимизм», – отметил Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов.

    Он также рассказал о том, что ВС России взяли штурмом поселок Левадное. Причем произошло это стремительно, указал собеседник. «В рамках одной попытки наступления наши бойцы продвинулись на три километра – это большое расстояние в условиях нынешних боевых действий. Российские военные проявили морально-волевые качества. Плюс противник, похоже, не ожидал такого напора с нашей стороны», – детализировал спикер.

    Кроме того, как напомнил член ОП, ранее также был освобожден населенный пункт Золотая Нива. «В совокупности это дает возможность российской армии наступать на север на Времевском направлении, а также открывает возможность нового вектора ударов по Гуляйполю – с северо-востока и востока. Ранее наступление шло только с юга и юго-востока», – уточнил Рогов.

    Впрочем, помимо Степногорского направления, где ВС России улучшают позиции в Каменском, а также Времевского направления, где были освобождены два населенных пункта, активные боевые действия происходят на Ореховском направлении, подчеркнул собеседник. Так, в сводках часто звучат населенные пункты Малая Токмачка и Нестерянка.

    Как полагает член ОП, на ситуацию на Запорожском участке фронта влияет несколько факторов. «Во-первых, боевой дух российских военных, потому что воюет не оружие, а люди. Во-вторых, авантюра Киева в Курской области. Те подразделения, которое украинское командование бросило туда, могли бы помочь удерживать линию фронта на том или другом участке. А так мы видим, что он плавно осыпается, а это рано или поздно перейдет к обвалу всего фронта», – считает Рогов.

    Ранее он рассказал о том, что российские войска заняли новые позиции в запорожском селе Каменское, ведя ожесточенные бои на Степногорском направлении фронта. При этом, по его словам, наступление свидетельствует о динамике изменения фронтовой обстановки.

    Накануне также сообщалось об освобождении поселка Левадное. Отмечалось, что в боях участвовали бойцы 336-й гвардейской Белостокской бригады морской пехоты, отмеченной орденами Жукова, Суворова и Александра Невского.

    В ходе операции российские силы прорвали украинскую оборону на Времевском участке Запорожского направления и продвинулись на несколько километров. Левадное было взято штурмом, а российский флаг был поднят на северной окраине поселка.

    Напомним, на минувшей неделе российская авиация нанесла удар по укрепрайону ВСУ в Запорожье. Кроме того, российские войска уничтожили немецкую систему противовоздушной обороны IRIS-T в этом городе, используя фронтовую авиацию.

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    15 октября 2024, 06:22 • Новости дня
    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области

    Москалькова обратилась к омбудсмену Украины Лубинцу с официальным запросом для поиска похищенных жителей Курской области

    Киеву направлен официальный запрос о похищенных жителях Курской области
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу направлен запрос с просьбой о помощи в установлении местонахождения и посещении насильно вывезенных из Курской области жителей, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Москалькова подчеркнула, что речь идет о поиске родных и целых семей, о которых поступают обращения от жителей Курской области.

    «Я направила официальный запрос омбудсмену Украины с просьбой, чтобы он помог установить местонахождение этих людей и их судьбу, и если есть возможность, посетить их и посмотреть, в каких условиях они находятся», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она сообщила, что «также обратилась в Международный комитет Красного Креста во время встречи с президентом комитета Мирьяной Сполярич, выразив боль и тревогу, описав трагедию людей из Курской области».

    СМИ сообщали, что МККК «посещал этих людей». «Никаких подробностей у меня пока нет. Мы занимаемся этим вопросом, чтобы максимально прояснить судьбу этих людей. Все каналы для этого задействуются», – заявила Москалькова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена. Москалькова рассказала о письме Лубинцу с просьбой назвать точное количество насильно вывезенных жителей Курской области.


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    14 октября 2024, 10:19 • Новости дня
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    Москалькова сообщила о насильном вывозе ВСУ более тысячи жителей Курской области
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли ВСУ, обратились за помощью в аппарат омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в аппарат уполномоченного по правам человека в России обратились родственники более тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли Вооруженные силы Украины, пишет газета «Аргументы и факты».

    «Для себя считаю первоочередной задачей сделать все, что в моих силах, чтобы спасти этих людей и вернуть их домой»,– заявила Татьяна Москалькова.

    По ее словам, насильственный вывоз мирного населения является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому должную оценку. Москалькова направила письмо уполномоченному по правам человека Верховной рады Украины Дмитрию Лубинцу с просьбой сообщить количество жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов.

    Омбудсмен заявила, что поднимет эту тему на предстоящей встрече с Лубинцом. Москалькова также отметила, что после вторжения ВСУ из Курской области эвакуировали не менее 112 тыс. человек. Из них около 12 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения и социальных учреждениях, остальные проживают у родственников. Порядка 40 тыс. человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

    Ранее Москалькова сообщила, что в 960 пунктах временного размещения на территории 65 регионов России находится 30 415 человек, включая 7 670 детей, эвакуированных из приграничных районов из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

    Российские военнослужащие освободили 56 местных жителей из приграничных районов Курской области, находившихся в плену у ВСУ.

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    14 октября 2024, 12:32 • Новости дня
    В Одессе возле порта произошел мощный взрыв

    Подполье: ВС России поразили технику и солдат ВСУ в порту Одессы

    Tекст: Вера Басилая

    В районе порта Одессы произошел мощный взрыв, предположительно, поражены техника и личный состав ВСУ, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, мощность взрыва позволяет предположить, что пострадала именно техника и, возможно, личный состав, но не боеприпасы или горюче-смазочные материалы, передает РИА «Новости».

    Ранее российская армия нанесла удар по порту в Одесской области, уничтожив контейнеровоз Shui Spirit с панамским флагом, который перевозил зенитно-ракетные средства и боеприпасы для РСЗО.

    Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщил, что «Искандер» уничтожил в Одессе «ценный груз» для ВСУ.

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    15 октября 2024, 01:29 • Новости дня
    Боррель оценил возможность «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Глава дипломатии ЕС Боррель счел «очень отдаленной» перспективу «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной

    Боррель оценил возможность «заставить» Россию заключить перемирие с Украиной
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз намерен усилить Украину в политическом и военном плане, но перспектива принудить Россию к перемирию военным путем «выглядит очень отдаленной», заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    После заседания Совета министров иностранных дел ЕС в Люксембурге, Боррель заявил, что существует «стратегическая логика» в поддержке Украины с целью «заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров». «Однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сообщил, что Украина представит свой «план победы» на саммите ЕС 17–18 октября. А советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что этот план вскоре будет презентован гражданам Украины.

    Однако в США «план победы» уже раскритиковали. Европейское турне украинского лидера Владимира Зеленского также оказалось провальным, он не добился успеха с основными требованиями своего «плана победы».

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    14 октября 2024, 15:21 • Новости дня
    Амулет спас российского бойца от украинской мины

    Российский военный выжил благодаря амулету, остановившему осколок мины в шее

    Амулет спас российского бойца от украинской мины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский пограничник на Курском направлении избежал смерти благодаря цепочке от амулета, которая остановила осколок украинской мины в двух миллиметрах от артерии, рассказал офицер запаса 58-й армии Олег Марзоев.

    Пограничнику из Осетии в шею попал осколок мины, однако цепочка от амулета остановила его всего в двух миллиметрах от артерии, прошив лишь вену, сказал Марзоев, передает «Российская газета».

    После ранения военнослужащий зажал рану на шее рукой и даже помог донести сослуживца до медпункта. Далее его эвакуировали, и врачам удалось спасти его жизнь.

    Марзоев также опубликовал фотографию медальона, на котором изображен Уастырджи - героический персонаж нартского эпоса, известный как покровитель мужчин, путников и воинов. Этот амулет, по словам Марзоева, придал бойцу силу и мужество в критический момент.

    Ветеран СВО Михаил Ерешкин поделился рассказал о том, как чудо и везение могут играть важную роль в ходе боевых действий.

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    14 октября 2024, 17:51 • Новости дня
    Иностранные офицеры погибли при ударе по порту Одессы

    В результате удара по порту Одессы погибли иностранные и украинские офицеры

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе порта Одессы произошел удар ВС России, в результате которого погибли иностранные офицеры и военные ВСУ, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По информации, предоставленной Лебедевым, почти все иностранные офицеры, находившиеся на месте удара в порту Одессы, погибли. Лебедев уточнил, что среди погибших были англоязычные военные и несколько офицеров ВСУ, которые присутствовали при разгрузке судна с оружием, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, возле порта в Одессе произошел мощный взрыв, когда российский комплекс «Искандер» нанес удар по контейнеровозу под флагом Панамы, уничтожив ценный для вооруженных сил Украины груз. Ранее сообщалось, что в Одессе активизировались пророссийские подпольщики.

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    15 октября 2024, 03:59 • Новости дня
    Пушков напомнил кандидату в канцлеры Германии об «опыте Гитлера»

    Пушков напомнил желающему передать Украине ракеты Taurus кандидату в канцлеры Германии Мерцу об «опыте Гитлера»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков посоветовал кандидату в канцлеры ФРГ и главе Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу помнить о судьбе гитлеровской Германии.

    Мерц заявил в эфире немецкого телевидения, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, передает РИА «Новости».

    Пушков заявил в Telegram, что Мерц «забыл опыт Гитлера». «А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию. Это очень полезно, особенно для политика, претендующего на власть: помогает вправить мозги», – заявил он.

    Пушков также поинтересовался, уверен ли Мерц, что США помогут Германии, «если немецкие ракеты обрушатся на Россию». Он указал, что возможен и «другой сценарий, при котором США благоразумно предпочтут остаться в стороне».

    Как заявил Пушков, политик не должен руководствоваться «предположениями и заверениями», поскольку первые «могут не оправдаться», а вторые – «оказаться ложными». «Но Мерц, видимо, об этом не догадывается», – заявил Пушков.

    Напомним, следующее правительство Германии, вероятно, возглавит Мерц. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что несмотря на оказываемое давление, Берлин не будет поставлять Украине ракеты Taurus.

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    15 октября 2024, 01:58 • Новости дня
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    Зеленский заявил о «включении» КНДР в конфликт на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северная Корея «включилась» в конфликт на Украине на стороне России, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский в видеообращении рассказал о заседании ставки верховного главнокомандующего. По его словам, «среди главного был доклад разведок» о «намерениях россиян на осень – зиму». «Все достаточно подробно», – отметил он.

    «Фактически включение в войну Северной Кореи. Также отношения России с некоторыми другими странами», – приводит его слова РБК.

    Зеленский подчеркнул, что Киев будет жестко реагировать на любую поддержку России со стороны других стран. Он также пообещал координировать действия с международными партнерами для противодействия помощи России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно–Демократической Республикой. Пресс–секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее уже опровергал слухи о возможном участии военнослужащих КНДР в специальной военной операции, назвав их необоснованными.

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    14 октября 2024, 21:10 • Новости дня
    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России

    Минобороны предложило признать ветеранами вставших на защиту госграницы добровольцев

    Минобороны предложило признать ветеранами защитников границ России
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Минобороны предложило законопроект о признании участвовавших в защите госграницы добровольцев ветеранами боевых действий и выделении более 3,4 млрд рублей на реализацию инициативы.

    Минобороны предложило отнести добровольцев, участвовавших в отражении вторжения на территорию России во время спецоперации на Украине, к ветеранам боевых действий, сообщает «Коммерсант». Законопроект предусматривает выделение более 3,4 млрд рублей на расширение списка ветеранов в период с 2025 по 2027 год.

    Документ также предполагает наделение правительства полномочиями определять, какие территории субъектов РФ будут считаться прилегающими к районам проведения спецоперации. Это решение объясняется динамикой проведения СВО на Украине.

    В пояснительной записке к законопроекту указано, что нововведения улучшат социальную защиту добровольцев и их права на получение статуса ветерана. Ожидается, что это позволит создать условия для «достойной жизни, активной деятельности, почета и уважения в обществе».

    В России ветераны боевых действий пользуются рядом льгот. Им выплачиваются ежемесячные пособия, составляющие 3481,85 рубля, для инвалидов – 6328,41 рубля, а также предоставляется повышенная пенсия. Ветераны освобождаются от налога на имущество одного объекта, а земельный налог и НДФЛ для них рассчитываются по сниженной ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет участникам специальной военной операции получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

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    14 октября 2024, 09:57 • Новости дня
    Эксперт: ВС России уничтожат «французскую» бригаду ВСУ

    Экс-советник французского Минобороны: ВС России уничтожат подготовленную Францией 155-ю бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Обученная и вооруженная Францией 155-я бригада ВСУ будет уничтожена в боях с российской армией, заявил экс-советник французского Минобороны Ален Корвез.

    По его словам, российская артиллерия и авиация обладают решающим превосходством, что станет ключевым фактором в борьбе против украинской бригады, передает ТАСС.

    Корвез подчеркнул, что французское оружие, хотя и является качественным, не подходит для войны против более опытной российской армии. Он также высказал недовольство тем, что 155-я бригада получила имя в честь королевы Франции Анны Ярославны, дочери правителя Древней Руси Ярослава Мудрого.

    «Дочь Ярослава, потомка Рюрика, с которого пошла Русь, вышла замуж за короля Франции Генриха I в 1051 году, Украина была в колыбели России. [Видимо], это название должно напомнить нам об этом?» – сказал Корвез.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал кадры тренировки украинских военных, пообещав полностью оснастить 155-ю бригаду французским вооружением. Париж намерен передать украинским силам 128 бронетранспортеров VAB, 18 самоходных артиллерийских установок Caesar, 18 легких колесных танков AMX-10 RC, 20 противотанковых ракетных комплексов Milan и 10 военных грузовиков TRM.

    Напомним, французские инструкторы начали подготовку 2,3 тыс. военнослужащих из 155-й бригады, в состав которой входит 4,5 тыс. человек. Всего во Франции обучение прошли более 15 тыс. украинских военных.

    Президент Франции Эммануэль Макрон обещал посетить полигон, где готовят украинских военных.

    Кроме того, стало известно, что Франция готовится передать Украине истребители Mirage 2000-5 в первой половине 2025 года.

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    15 октября 2024, 04:58 • Новости дня
    Украинский генштаб назвал самые «горячие» направления на линии фронта

    Tекст: Антон Антонов

    Генштаб вооруженных сил Украины назвал три направления на линии фронта, которые считает наиболее «горячими».

    Как заявили в гентабе ВСУ, «горячее всего» ситуация на подконтрольной украинским войскам части ДНР – на Кураховском, Покровском (Красноармейском) и Лиманском направлениях, передает ТАСС.

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский решил скрыть провалы ВСУ, для чего выделил из Покровского направления в докладах еще и Кураховское.

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    14 октября 2024, 12:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Левадное в Запорожской области
    Российские войска освободили Левадное в Запорожской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки «Восток» освободили населенный пункт Левадное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    В результате столкновений в районах населенных пунктов Доброволье в Донецкой народной республике и Темировка в Запорожской области, российские войска нанесли поражение 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригадам ВСУ и 110-й бригаде территориальной обороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, бронетранспортер, четыре автомобиля, а также несколько артиллерийских установок, включая САУ «Богдана» и французскую Caesar, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    В это же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степное в Запорожской области, Днепровское и Антоновка в Херсонской области. Потери украинских сил составили до 25 военнослужащих и четыре автомобиля. Кроме того, был уничтожен склад с боеприпасами.

    Военкоры сообщили, что российские военные взяли штурмом поселок Левадное на границе ДНР и Запорожской области, подняв там флаг на северной окраине.

    Ранее ВС России заняли новые позиции в Каменском на левом берегу Днепра.

    Кроме того, Минобороны сообщило, что российские войска освободили Михайловку в ДНР.

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