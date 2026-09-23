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Авиакомпания Royal Jordanian решила запустить три новых рейса в Россию
Royal Jordanian анонсировала запуск новых рейсов между Россией и Иорданией
Авиакомпания Royal Jordanian планирует открыть новый рейс в Иорданию из Москвы, а также запустить рейсы в королевство из Петербурга и Екатеринбурга в 2027-2028 годах.
Коммерческий директор авиакомпании Карим Маклуф сообщил о планах по расширению полетной программы, передает РИА «Новости». По его словам, перевозчик намерен активно развивать авиасообщение с российскими городами.
«С ноября этого года Royal Jordanian откроет рейс Москва – Акаба из международного аэропорта Домодедово. Авиакомпания планирует запустить рейсы из Иордании в Петербург в первом квартале 2027 года и в Екатеринбург в 2028 году», – рассказал Маклуф.
Новые маршруты призваны увеличить турпоток из России в Иорданию. Для достижения этой цели компания сотрудничает с туроператорами, предлагая блоки мест по привлекательным ценам. В настоящее время Royal Jordanian осуществляет три еженедельных рейса между Домодедово и Амманом.
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