  • Турция выразила России недовольство из-за досмотра судна в Черном море
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Россия породила конфликт среди украинских военных руководителей
    Эксперт рассказал о пользе высокоскоростной магистрали от Москвы до Донбасса
    Лукашенко: Зеленский сидел в погребе, когда российские войска были около Киева
    Агроном дал дачникам советы по улучшению качества урожая в жаркий период
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко назвал потери Украины в ходе контрнаступления
    «Луна-25» сфотографировала обратную сторону естественного спутника Земли
    Путин дал старт движению по МЦД-3 в столице
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Вместо «вежливых людей» пришли «бережливые»

    Как в Крыму действовали люди, названные впоследствии «вежливыми», так сегодня и российских солдат, выполняющих задачи в ходе спецоперации, уместно было бы назвать «бережливыми».

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов По закоулкам идентичности можно дойти до русофобии

    Наше время подарило десяткам миллионов людей чувство родства друг с другом. И оно же привело страну к очищению от чужаков, которым и без того все здесь было неприятно. Думаю, это хорошо для всех.

    5 комментариев
    Аббас Джума Аббас Джума США навели в Пакистане свой порядок

    План США состоит в том, чтобы не дать Пакистану выстраивать свои отношения с Россией так, как это делает Индия. Увы, Исламабад крайне уязвим и податлив. Чем и пользуются его американские партнеры, а по сути – начальники.

    8 комментариев
    17 августа 2023, 21:46

    Суд в Москве арестовал иностранца по делу о шпионаже

    Суд в Москве арестовал иностранца по фамилии Спектор по делу о шпионаже

    Tекст: Кристина Цыцура

    Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор в рамках уголовного дела о шпионаже.

    Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, передает РИА «Новости».

    Подробности дела в суде не раскрыли из-за секретности. По статье УК РФ «Шпионаж» ему может грозить от 10 до 20 лет лишения свободы.

    Как сообщает ТАСС, американец Джим Спектор ранее был осужден по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера России Аркадия Дворковича.

    Ранее сообщалось, что в Псковской области был задержан шпион СБУ.

    17 августа 2023, 13:43
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении
    Российские войска перешли в наступление на Донецком направлении

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили четыре атаки ВСУ около Зализнянского, Старомихайловки и Красногоровки Донецкой народной республики (ДНР) и провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, штурмовые отряды российской группировки провели успешное наступление, улучшив положение по переднему краю, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На станции Межевая Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами.

    Потери противника на этом направлении за последние сутки составили до 310 военнослужащих, танк, три бронемашины, гаубица Д-20, перечислили в Минобороны.

    Коментарии (56)
    17 августа 2023, 04:25
    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу

    Министр энергетики Украины Галущенко сообщил об отсутствии у Киева намерений вести переговоры с Россией о транзите газа

    Украина объявила об отказе от переговоров с Россией о транзите газа в Европу
    @ Str/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киев «точно не будет стороной переговоров» с Россией по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

    По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности Европы функционировать вообще без российского газа», передает РБК со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. Сейчас действует пятилетний контракт, заключенный в 2019 году. В июне Галущенко заявил, что Москва и Киев вряд ли смогут договориться о продлении контракта.


    Коментарии (63)
    17 августа 2023, 07:27
    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    Сотрудники ФСБ с Дальнего Востока задержали командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области

    ФСБ задержала командира отряда теробороны ВСУ в Херсонской области
    @ кадр из видео РИА «Новости»

    Tекст: Антон Антонов

    Контрразведчики с Дальнего Востока, работающие в зоне специальной военной операции, задержали за шпионаж 54-летного гражданина Украины, который оказался командиром отряда украинской территориальной обороны, сообщило УФСБ России по Хабаровскому краю.

    По сообщению ФСБ, мужчина получил от СБУ задание по сбору информации военного характера и собирал данные о местах дислокации военной техники и личного состава российских войск. Он «подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК России «Шпионаж», следственное подразделение УФСБ России по Восточному военному округу открыло уголовное дело, передает РИА «Новости».

    Напомним, управление ФСБ по Херсонской области пресекло деятельность группы пособников ВСУ, передавших сведения о военной инфраструктуре Вооруженных сил России в зоне СВО.

    Коментарии (11)
    17 августа 2023, 04:58
    Кадыров осудил «нововведения» на свадьбах в Чечне

    Кадыров призвал бороться с «абсурдными правилами» и «нововведениями» на свадьбах в Чечне

    Кадыров осудил «нововведения» на свадьбах в Чечне
    @ Елена Афонина/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал «нововведения» на свадьбах в регионе, из-за которых расходы на свадебную церемонию резко выросли.

    В чеченском обществе для многих свадебная церемония стала своего рода демонстрацией благосостояния. Сторона жениха старается провести церемонию в наиболее торжественной обстановке, а невеста – собрать приданое, которое она зачастую не может себе позволить, передает РИА «Новости».

    Кадыров в Telegram сообщил, что в ходе совещания с представителями органов власти, духовенства и правоохранительных органов региона «коснулся темы свадебных торжеств». Он указал, что «за последние годы обстановка вокруг этих мероприятий значительно изменилась».

    По мнению Кадырова, появляются «совершенно абсурдные правила», которые не соответствуют «религии и национальным обычаям». При этом люди оказываются «заложниками нововведений, которые привели к тому, что существенно повысились расходы на организацию свадеб», заявил он.

    Он «поручил представителям духовенства разработать комплекс мер» для противодействия «нововведениям» и отметил, что «органы власти будут следить за соблюдением предписанных правил». Глава Чечни также указал, что «удалось искоренить такое явление, как воровство невесты и ряд других ненормальных явлений».

    Напомним, местные власти в Чечне и раньше следили за соответствием свадебных церемоний «чеченскому менталитету».

    Коментарии (22)
    17 августа 2023, 12:38
    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией

    Экономист Лизан: Украина отправкой сухогруза Joseph Schulte из Одессы в Турцию провоцирует Россию на жесткий ответ

    Политолог назвал отправку судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы очевидной провокацией
    @ REUTERS

    Tекст: Дарья Волкова

    Активный пиар Украины с судном Joseph Schulte еще не говорит об успехе инициированного ею временного коридора в Черном море. Эта провокация, призванная прощупать реакцию России. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог и экономист Иван Лизан. Ранее контейнеровоз Joseph Schulte, который с украинским зерном отправился по временному коридору в Черном море, покинул территориальные воды Украины.

    «Отправка судна Joseph Schulte с украинским зерном из Одессы – это «пробный шар», прощупывание нашей реакции, а также очевидная провокация. Украинцы были бы рады, если бы мы его потопили, ведь это отличный повод в очередной раз провопить о «жестокости русских». Учитывая, что контейнеровоз шел под флагом Гонконга, можно расценивать это и как попытку рассорить нас с Китаем», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «Россия не совершила необдуманных шагов. И сейчас необходимо наблюдать за развитием этой ситуации. Если коридор продолжит работать, то за этим должна последовать жесткая реакция со стороны нашего военно-политического руководства. Но придавать слишком большое внимание тому, как сейчас украинцы пиарятся на этой ситуации, я бы не стал», – рассуждает эксперт.

    «Наличие в Одессе портов с зерном подтверждает – Россия не ставит своей целью уничтожение продовольственных запасов и провоцирование гуманитарного кризиса. Когда наши войска наносят удары по портам, они уничтожают непосредственно военные объекты. Зерновые терминалы страдают в том случае, если поблизости располагаются склады с техникой и оружием», – акцентировал Лизан.

    В среду судно Joseph Schulte с более чем 30 тыс. тонн груза вышло из порта Одессы, воспользовавшись открытым Киевом временным коридором в Черном море. Об этом сообщил глава Мининфраструктуры Украины Александр Кубраков. В своем Facebook* (принадлежит Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена) он указал, что контейнеровоз движется по установленному для гражданских судов временному коридору в сторону Босфора, передает «Коммерсант».

    К середине дня четверга, судя по открытым данным, Joseph Schulte приближается к территориальным водам Болгарии. Ранее ТАСС отмечал, что судно направляется в турецкий порт Амбарлы. Известно, что контейнеровоз находился в Одесском порту с 23 февраля прошлого года. Joseph Schulte стал первым судном, вышедшим из порта Одессы с 16 июля.

    На прошлой неделе Украина объявила о создании временных коридоров для судов в Черном море. Это следует из приказа навигационного поручения Военно-морских сил вооруженных сил Украины № 6 от 08.08.2023. В сообщении ВМС ВСУ говорится, что на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и минная опасность. До этого Украина уже предлагала эти маршруты Международной морской организации (IMO), совет которой «признал право Украины на свободное торговое судоходство», гарантированное международным морским правом.

    Напомним, Россия в Организации Объединенных Наций выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были реализованы. Кремль призывал США не обещать, а выполнить российскую часть зерновой сделки.

    Коментарии (48)
    17 августа 2023, 09:15
    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины

    Mysl Polska: Польша скупает западное оружие для подготовки к войне после провала Украины

    Mysl Polska: Польша готовится к войне после поражения Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Польша скупает большое количество наступательного оружия, что может говорить о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины, заявил обозреватель польского издания Mysl Polska Эугениуш Зинкевич.

    Журналист отметил, что власти Польши готовят смелый план и, судя по закупкам оружия, складывается впечатление, что готовятся к войне, передает Ura.ru.

    По словам Зинкевича, власти Польши напрасно надеются на западное оружие, которое находится в ужасном техническом состоянии, именно поэтому ВСУ терпят поражение.

    Ранее стало известно, что в ближайшее время Варшава намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек. Как отмечает министр обороны страны Мариуш Блащак, «уже через два года здесь будет сильнейшая армия в Европе».

    Между тем в Белоруссии действия Польши называют желанием «показать зубы».

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможности применения Польшей американских танков на Брест и Калининград.

    Коментарии (40)
    17 августа 2023, 14:10
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    Минобороны показало уничтожение эшелона с боеприпасами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Запись видео ликвидации воинского эшелона с боеприпасами для украинской армии опубликовало Министерство обороны России.

    В снятом с беспилотника ролике показаны удары по вагонам, перевозившим боеприпасы для украинских вооруженных сил, видеозапись размещена в Telegram-канале Минобороны.

    На кадрах запечатлен железнодорожный эшелон из трех крытых грузовых вагонов у платформы разгрузки и около шести грузовых машин, на которые должны были загрузить боеприпасы.

    После ударов последовал пожар и детонация боеприпасов.

    Ранее Минобороны сообщало, что эшелон был уничтожен на железнодорожной станции Межевая в Днепропетровской области.

    Коментарии (21)
    17 августа 2023, 10:54
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    Военкоры показали «геноцид» украинской пехоты с помощью FPV-дронов
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военкоры показали, как российские FPV-дроны устроили «настоящий геноцид» украинской пехоты на Запорожском фронте.

    На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Военкоры Русской весны», показано как дроны-камикадзе наносят эффективные удары, как по находящимся в укрытиях боевикам, так и находящимся на открытой местности.

    Ранее гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин рассказал, что преимущество FPV-дронов в зоне СВО в том, что они способны оставаться целыми и продолжать полет после тарана беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (30)
    17 августа 2023, 13:50
    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы

    Военный аналитик Онуфриенко: Конкуренция за оставшиеся резервы ВСУ вынуждает Сырского завышать уровень угрозы Купянску

    Эксперт: Генералы ВСУ начали соперничать за тающие резервы
    @ REUTERS/Zohra Bensemra

    Tекст: Евгений Поздняков

    ВСУ не хватает резервов, а имеющиеся очень быстро расходуются. Эта ситуация вынуждает украинское командование бороться за подкрепления. Сырский с помощью своих заявлений хочет получить дополнительные силы на Купянском направлении. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее украинский генерал признал ухудшение ситуации для ВСУ под Купянском.

    «Сырский известен тем, что руководил провальным контрнаступлением ВСУ под Артемовском. За три месяца практически непрерывных атак он не смог взять ни одного прилегающего населенного пункта, не говоря об охвате целого города. После этой неудачи генерала отправили командовать украинскими силами на Купянском направлении», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Свежих сил у Украины не хватает, что приводит к конкуренции военного руководства страны за подкрепления. Поэтому Сырский специально завышает степень угрозы на своем направлении, чтобы привлечь под свое командование больше резервов и не провалиться в очередной раз», – подчеркнул он.

    «Я полагаю, что у нашей армии сейчас нет цели быстро заблокировать и взять Купянск. Для реализации этой задачи необходимо провести масштабную наступательную операцию с прорывом фронта противника. Это противоречит стратегии гибкой обороны, которую выбрало российское командование», – отмечает эксперт.

    «Но обстановка на Купянском направлении для Украины все равно неблагоприятная. Мы медленно давим противника, вынуждая его вводить в бой свои резервы. Тем самым Российская армия отвлекает подразделения ВСУ, предназначенные для контрнаступления в Запорожской области», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что обстановка для ВСУ на Купянском направлении усложнилась. Генерал опасается блокирования и захвата города Российской армией.

    Российские войска на Купянском направлении овладели двумя опорными пунктами и наблюдательными постами, а также разгромили до двух взводов пехоты в районе Ольшана. В целях восстановления утраченных позиций противник провел пять контратак, которые были отражены армией РФ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В ходе боев барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожено две САУ польского производства «Краб» в районе сел Кучеровка и Петропавловка, а также три гаубицы противника около Куриловки, Лозовой и Новоселовского. Расчеты ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА ВСУ.

    Напомним, Украина объявила обязательную эвакуацию населения из прифронтовых населенных пунктов Купянского района. Решение затронуло левый берег Купянской городской общины, Кондрашевскую, Двуречанскую, Куриловскую и Петропавловскую сельские общины.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Россия подбирает ключи к освобождению Купянска.

    Коментарии (0)
    17 августа 2023, 10:14
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    Глава СПЧ заявил о провокационном поведении и судимости избитого ветерана СВО в Забайкалье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Избитый ветеран СВО в Забайкалье, ранее судимый за совершение тяжкого уголовного преступления, неоднократно угрожал и оскорблял жителей села Нерчинский Завод, заявил глава СПЧ Валерий Фадеев в обращении к краевому прокурору Александру Яновскому.

    В своем Telegram-канале он сообщил, что обратился к прокурору Забайкальского края Александру Яновскому с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела об избиении участника СВО в селе Нерчинский завод в связи с новым поворотом.

    По его словам, граждане были обеспокоены тем, что избиение было связано с антивоенными взглядами нападавших, но выяснилось, что потерпевший был ранее судим, оскорблял и провоцировал местных жителей. Об этом сообщили журналисты Regnum.

    Кроме того, нападавшие, по имеющейся информации, не являются противниками СВО, активно участвуют в проведении патриотических акций.

    Ранее в селе Нерчинский Завод был задержан мужчина 27 лет, которого подозревают в избиении участника СВО.

    Губернатор Забайкальского края Александр Осипов сообщал, что в селе несколько человек в состоянии алкогольного опьянения избили участника СВО. Ситуация, по его словам, контролируется властями края и специалистами из столицы.

    Коментарии (38)
    16 августа 2023, 22:19
    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20

    Замглавы МИД Украины Точицкий сообщил о попытках Киева заполучить приглашение на саммит G20

    Украина захотела добиться приглашения на саммит G20
    @ Aijaz Rahi/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев и его партнеры работают над тем, чтобы украинскую сторону пригласили на саммит G20 в Индии, заявил замминистра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

    Точицкий сказал, что украинская сторона «вместе с партнерами работает над тем, чтобы получить приглашение». По его словам, речь идет об Индии и «других партнерах». Как пояснил Точицкий, Киев хочет участвовать в саммите, поскольку на встрече собираются обсуждать экономические проблемы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, Индия официально отказалась приглашать украинскую сторону на саммит, указав, что Украина не входит в G20 и что планируется обсуждение вопросов экономики, а не глобальной безопасности.

    Коментарии (36)
    17 августа 2023, 16:02
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    Путин заявил о перспективах строительства ВСМ до Адлера, Донецка и Луганска
    @ Кристина Кормилицына/POOL/TACC

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия пассажирского движения по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) заявил о перспективах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Адлера, а в дальнейшем в сторону Донецка и Луганска.

    По его словам, эту систему необходимо развивать, в случае если провести высокоскоростную ветку от Москвы до Адлера, это составит всего 10 часов в пути, передает ТАСС.

    Также президент заверил, что в перспективе необходимо будет провести аналогичную ветвь до Луганска и Донецка.

    Ранее Путин сообщил, что наступил момент для реализации ВСМ между Москвой и Петербургом. По мнению президента, будет востребована ВСМ и до Минска.

    Коментарии (37)
    17 августа 2023, 05:26
    Глава МИД Италии пожалел о гибели Каддафи

    Глава МИД Италии Таяни назвал большой ошибкой убийство Каддафи

    Глава МИД Италии пожалел о гибели Каддафи
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    «Позволить убить» лидера Ливии Муаммара Каддафи было большой ошибкой, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.

    На публичном мероприятии в Лукке Таяни сказал, что Каддафи нельзя считать «образцом демократии», но после его гибели Северную Африку охватила «нестабильность». По словам Таяни, Каддафи «был точно лучше, чем те, кто пришли после него». После гибели Каддафи в регион «пришли терроризм, «Братья-мусульмане», сказал министр. Таяни также заявил, что договоренности с Каддафи позволяли Италии остановить миграционные потоки. Его слова встретили аплодисментами, передает РИА «Новости».

    Муаммар Каддафи был убит 20 октября 2011 года. Западная интервенция в Ливию закончилась полным разрушением страны и доведением ее до средневекового состояния.

    Коментарии (24)
    17 августа 2023, 13:14
    Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США

    Эксперт Юшков: США заставляют Украину отказаться от транзита российского газа

    Эксперт: Отказом от транзита российского газа Украина угождает США
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Основными бенефициарами прекращения транзита российского газа через Украину станут США. Но ни Москве, ни Киеву такие решения невыгодны, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее на Украине заявили, что не станут выступать стороной переговоров по продлению контракта на транзит газа в Европу.

    «С экономической точки зрения Украине было бы выгодно сохранить транзит российского газа. Но политическая составляющая сейчас играет не меньшую роль – офис Зеленского долгое время вел информационную работу по очернению Москвы», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    «Украинские власти настолько обострили ситуацию, что любые попытки найти приемлемое решение в рамках диалога с Газпромом непременно закончатся недовольством как офиса Зеленского, так и простых граждан. И это не говоря о колоссальной роли США в истории с транзитом», – отмечает собеседник.

    «Вашингтон давно заинтересован в разрыве газового сотрудничества России и Европы. Штаты, судя по всему, инициировали взрывы на «Северных потоках», давили на ЕС с просьбой отказаться от любого ресурсного взаимодействия с Москвой», – подчеркивает эксперт.

    «Следующим шагом Америки вполне может стать запрет транзита через Украину. Тем не менее сделать это окажется достаточно трудно, поскольку сами по себе долгосрочные контракты постепенно теряют свою актуальность», – считает Юшков.

    «Украина перешла на европейскую систему контрактования транзитных мощностей. Соответственно, страна обязана регулярно проводить аукционы на использование мощностей своей газовой системы. Газпром, таким образом, может ежедневно покупать себе лоты на суточную прокачку газа, поскольку против него до сих пор не введены санкции», – акцентирует собеседник.

    «Однако подобная система невыгодна самой Украине, поскольку страна не получает точной гарантии покупки транзита на протяжении долгого времени. Фактически перед офисом Зеленского возникает угроза того, что Газпром летом вообще не станет закупать мощности. В этом случае инфраструктура будет простаивать», – уточняет эксперт.

    «Долгосрочные контракты порождают стабильность и предсказуемость экономики. Сохранение текущих отношений было бы выгодно и России, поскольку в настоящее время нет иных газопроводов, с помощью которых мы могли бы выполнить обязательства по договорам с Европой. Остаться на этом рынке – задача принципиальная», – резюмирует Юшков.

    Ранее на Украине заявили, что страна не будет стороной переговоров с Москвой по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу. Об этом сказал министр энергетики государства Герман Галущенко. По его словам, предстоящий год покажет, каковы «возможности региона функционировать вообще без российских ресурсов».

    Как отмечает РБК, действующие договоренности были достигнуты в 2019 году сроком на пять лет. Их действие истекает в конце 2024 года. По условиям соглашения Газпром должен прокачать через Украину 225 млрд кубометров газа, в том числе 65 млрд в 2020 и по 40 млрд каждый следующий год.

    При этом еще в мае глава «Нафтогаза» Алексей Чернышов говорил, что Украина не может и не должна перекрывать трубопроводы, поскольку нуждается в регулярных доходах от транзита. Об этом писала газета The Washington Post. Он отмечал, что страна хочет быть надежным партнером для европейских государств, которые до сих пор зависят от ресурсов Москвы.

    Напомним, несмотря на боевые действия и почти десять лет санкционной конфронтации, транзит российского газа в ЕС через Украину продолжает идти. При этом еще в июне Галущенко заявил, что страны вряд ли смогут договориться о продлении имеющихся соглашений.

    Коментарии (4)
    17 августа 2023, 19:46
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    Лукашенко: Цели СВО уже выполнены
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Цели спецоперации на украинской территории уже достигнуты, киевский режим никогда не будет столь агрессивным к России, как раньше, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

    Отвечая на вопрос о том, говорил ли президент России Владимир Путин, при каких обстоятельствах цели СВО будут выполнены, Лукашенко отметил, что не обсуждал с российским коллегой эту тему «в таком духе», передает ТАСС.

    Он выразил собственное мнение, по его словам, цели СВО уже выполнены, и Украина никогда не будет «так агрессивно себя вести в отношении России» после окончания боевых действий, как это было до них.

    Также Лукашенко в ходе интервью заявил, что отдельные российские части заходили через белорусскую территорию на Украину.

    Коментарии (32)
    Главное
    На Украине заявили о возвращении нацбата «Азов» на фронт
    Путин поручил обеспечить сохранение детских пособий при увеличении дохода семьи
    Сбербанк объявил о повышении ставок по ипотеке
    Пушилин заявил о ежедневном продвижении ВС России на двух направлениях
    В ООН назвали нарушением прав человека отмену образования на русском в Эстонии
    Суд оштрафовал Макаревича за нарушение закона об иноагентах
    Авиаэксперт назвал уголовное дело против Red Wings «плохим сигналом для авиаотрасли»

    Как Запад вредит росту китайской экономики

    Китай оказался на пороге выбора: или вторая экономика мира идет в направлении мирового лидерства и двигает США, или Китай становится второй Японией, которая в 1990-х годах ушла в стагнацию и не могла выйти из нее десятилетиями. Какой выбор сделает Пекин? И что надо для того, чтобы пойти вверх, а не упасть вниз? Подробности

    Перейти в раздел

    Империя Сороса меняет направление для удара

    Новый глава международной империи Сороса закрывает проекты в Евросоюзе и увольняет половину сотрудников. Скорее всего, Алекс Сорос заинтересован в подчинении политической системы Америки, тем более что значение Европы падает. Как теперь изменится империя семьи Сорос и ее план по переустройству мира? Подробности

    Перейти в раздел

    Запрет на публикацию видео атак ВСУ несет в себе риски

    Парламент Крыма предложил штрафовать пользователей на сумму до 300 тыс. рублей за публикацию фото и видео с военными объектами. В то же время в Совфеде предложили ввести до трех лет лишения свободы за схожие действия. Чем вызваны подобные инициативы, в чем их схожесть с украинским опытом и главное – насколько они могут быть эффективными в текущей ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    США нанесли удар по имперским амбициям Франции

    Новая война в Африке, похоже, откладывается. Несмотря на явное желание Франции осуществить силовое вмешательство в Нигере, своей бывшей колонии, Парижу придется отказаться от этого. Макрону дал по рукам не кто-нибудь, а ближайший союзник, Соединенные Штаты. Зачем Вашингтон окоротил французский империализм? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В мир между РФ и Украиной верит одна страна

      Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар подтвердил, что президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20, и объяснил это решение. При этом он заявил о своем «оптимистичном» взгляде на урегулирование российско-украинского конфликта. В мировой политике он пока один такой оптимист. Чем его оптимизм вызван?

    • Раздел Украины между Россией и НАТО

      Высказывание главы штаба генсека НАТО Стиана Йенссена о возможности членства Украины в альянсе вызвало крупный скандал. Чиновник предположил, что Украина все-таки вступит в НАТО, но лишь в случае уступки части территорий в пользу России. В Киеве заявили, что это невозможно, после чего Йенссен отрекся от своих слов. А зря.

    • Сорос уходит из Европы

      Наследник Джорджа Сороса, его сын Алекс, который теперь управляет семейной империей, резко сократил количество ее сотрудников и решил закрыть большинство проектов в Европе. Судя по всему, он переключается на борьбу за власть в США, при том, что глобальная цель Сороса остается прежней – мировое господство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............