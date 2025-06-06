В Германии нашли полтонны кокаина на 35 млн евро

В порту немецкого Дуйсбурга обнаружили кокаин из Бразилии стоимостью 35 млн евро

Tекст: Мария Иванова

В порту Дуйсбурга в Германии сотрудники обнаружили крупную партию кокаина при разгрузке контейнера из Бразилии, передает ТАСС.

Как говорится в совместном заявлении прокуратуры города и таможенного управления Эссена, вес найденного наркотика составил примерно 500 килограммов.

По данным ведомств, стоимость изъятого кокаина на черном рынке превышает 35 млн евро. Контейнер прибыл в Северный Рейн – Вестфалию морским путем, после чего был вскрыт и досмотрен в рамках стандартных мер контроля.

Правоохранительные органы проводят расследование, чтобы установить отправителя и получателя груза, а также возможные каналы сбыта наркотиков на территории Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ ранее сорвала поставки кокаина из Латинской Америки в Европу.

МВД изъяло более 60 кг кокаина на судне, прибывшем из Эквадора.