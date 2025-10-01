Российские войска в зоне СВО освободили в сентябре 19 населенных пунктов

Tекст: Антон Антонов

Наибольшее количество освобожденных населенных пунктов пришлось на Днепропетровскую область и ДНР, по восемь в каждой из них, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минобороны России.

В Днепропетровской области освобождены Новоселовка, Хорошее, Сосновка, Новопетровское, Новониколаевка, Березовое, Калиновское и Степовое. В ДНР освобождены Федоровка, Марково, Муравка, Переездное, Майское, Шандриголово, Кировск и Северск Малый.

Также под контроль российских войск перешли Ольговское и Новоивановка в Запорожской области, Юнаковка в Сумской области. Освобождение Серебрянского лесничества позволило российским войскам продвинуться на участке фронта и войти в Ямполь в ДНР.

Кировск расположен примерно в 10 км от города Красный Лиман. Этот район остается последней зоной прикрытия ВСУ перед Славянско-Краматорской агломерацией.


