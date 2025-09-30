  • Новость часаОппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    Общающемуся с духами Навроцкому Захарова пообещала «приход Сусанина»
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
    Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    30 сентября 2025, 20:00 • Общество

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском

    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Крутиков

    В ДНР освобожден Кировск – и это не просто один из многочисленных рядовых эпизодов подобного рода. Данный населенный пункт фактически открывает российским войскам дорогу на Красный Лиман. Какой хитростью удалось освободить Кировск и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса?

    Министерство обороны сообщило об освобождении населенного пункта Кировск, расположенного на севере ДНР примерно в 10 км от города Красный Лиман – крупного оборонительного узла ВСУ, последней зоны прикрытия перед Славянско-Краматорской агломерацией. Также на этом направлении севернее заняты села Шандриголово и Дерилово, а южнее идут бои за Ямполь. По сути, перед Лиманом осталось только село Дробышево, на окраине которого уже идут бои, и новые позиции противника у хутора Ставки.

    Кировск (на украинских картах Заречное, его переименование случилось в 2016 году в рамках так называемой декоммунизации) расположен на берегу реки Жеребец и своим положением прикрывал Красный Лиман с востока. Еще пару недель назад ситуация на флангах – к северу и югу от Кировска – не была стабильной. К югу располагаются Ямполь и Серебрянское лесничество, в котором шли ожесточенные бои. Продвижение на центральном участке стало возможным только после того, как противник был окончательно выбит из леса, и южный фланг отодвинулся в Ямполь и далее вплотную к Северску.

    На северном же фланге напряженность сохранялась и даже после освобождения Серебрянского лесничества. Дело в том, что противник, видимо, понимая, что ситуация на Краснолиманском направлении ухудшается, решил укрепить северный фланг. Дополнительные силы были вытянуты из самого Лимана за старый песчаный карьер к населенному пункту Шандриголово на реке Нитриус. На несколько дней центром боестолкновений стал именно этот небольшой поселок, берега Нитриуса и старых затопленных песчаных карьеров вокруг.

    Шандриголово было также освобождено в понедельник. Министр обороны Андрей Белоусов поздравил с этим событием командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии. Занятие Шандриголово прикрыло северный фланг Краснолиманского направления. Бойцы 144-й дивизии на плечах отступавшего противника заняли Дерилово и подошли к Дробышеву, вторично форсировав речку Нитриус.

    В это же время противник не считал центральный участок Краснолиманского направления опасным для устойчивости своей позиции. Ему удалось построить новую оборонительную линию по хуторам Колодезь и Ставки. Географически это степная зона, часть так называемой Бахмутской котловины. Открытое пространство давало возможность ВСУ использовать уже привычную «завесу дронов», чтобы контролировать поля в треугольнике Шандриголово – Красный Лиман – Кировск.

    При этом сам Кировск ВСУ почему-то считали почти неприступной крепостью. Сам населенный пункт – это просто крупная деревня без высоток. Противник оборудовал позиции в частных домах с расчетом на то, что ВС РФ не будут штурмовать Краснолиманское направление в лоб, напрямую.

    И в этом украинское командование допустило фатальную ошибку. Российские бойцы ночью на лодках переправились через реку Жеребец и затопленные бывшие песчаные карьеры и неожиданно оказались прямо в центре населенного пункта.

    Эффект внезапности сперва привел к панике среди противника, появились колоритные пленные из числа украинских мобилизованных («бусифицированных»).

    Через некоторое время ВСУ опомнились и стали оказывать активное сопротивление российским штурмовым группам. Тогда на помощь штурмовикам пришла авиация, которая нанесла удары в глубину обороны ВСУ. Украинские командиры после этого стали поджигать хаты, стараясь таким образом затормозить продвижение российских войск. Но это уже было жестом отчаяния. Кировск был полностью занят к понедельнику, но еще где-то сутки продолжалась зачистка от мелких групп противника, прятавшихся по подвалам.

    При этом надо понимать, что противник задействовал в районе Кировска довольно крупные силы – до 19 батальонов, а практически все дома были переоборудованы в укрепленные пункты. Группы ВСУ перемещались не только внутри населенного пункта, но и на возвышенностях и лесистых участках вокруг него. 63-я механизированная бригада ВСУ также использовала берега реки Жеребец как естественную оборонительную линию, а на ряде участков организовала сплошное минирование.

    После полного занятия населенного пункта первые штурмовые отряды ВС РФ рывком вышли в лесные массивы к югу от Кировска и закрепились там. Тем самым была установлена связанность фронта с теми подразделениями российской 25-й армии, которые уже несколько дней ведут уличные бои в соседнем Ямполе, выйдя из Серебрянского лесничества через страусиную ферму. В самом Ямполе уже полностью занята восточная часть города, а бои идут в центре у зданий школы и поселкового совета. Противник пока сохраняет возможность получать снабжение из Красного Лимана по единственной дороге с юго-запада. Но прерывание данной линии коммуникации не более чем вопрос времени.

    Расположенный на небольшой возвышенности Ямполь сам по себе является значимой точкой, а в сложившейся оперативной обстановке будет играть роль важнейшей фланговой позиции для планируемого охвата Красного Лимана.

    Помимо этого, он отсекает извилистые берега Северского Донца. С этой позиции возможно также контролировать операции на Северском направлении, особенно по линии железнодорожного полотна и у небольшого села Дроновка, которое противник попытался превратить в логистический узел северного фланга обороны Северска. ВС РФ на этом участке уже подошли к шахте № 6, прикрывающей Северск по прямой, и Дроновка сама оказывается в окружении.

    Красный Лиман – цель сложная. От него до Славянска 20 км по прямой через лесопосадки, и это последняя крупная и укрепленная позиция перед Славянско-Краматорской агломерацией с северо-востока. Есть все основания полагать, что ВСУ намерены оборонять город до последнего. Тем более что выход ВС РФ из Ямполя к главному краснолиманскому карьеру и к берегу реки Северский Донец у населенного пункта Озерное создаст уверенное южное плечо охвата Красного Лимана.

    На северном участке противник откатывается к небольшому населенному пункту Новоселовка и пытается установить новую линию обороны у Дробышева. А на центральном участке ВСУ уже оборудовали новую оборонительную линию прямо в поле перед городом, опираясь на еще советскую асфальтированную взлетно-посадочную полосу краснолиманского аэродрома малой авиации.

    В самом городе укреплены позиции в районе старых промзон, особенно лесхоза, строительного комбината и зверофермы. Эти позиции, конечно, не так сильны, как это можно было видеть в городах с крупными промышленными объектами, но город пополам с севера на юг делит железная дорога. Именно позиции по полотну, в районе складов, электровозного депо и станций могут представлять собой серьезную проблему.

    В любом случае после освобождения Кировска и Шандриголово операция по охвату и блокированию Красного Лимана и группировки южнее Северска входит в решающую фазу. В стратегическом же смысле речь идет о концентрированной операции по охвату с трех сторон всего севера Донбасса с его крупной Славянско-Краматорской агломерацией.

