В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.8 комментариев
Белоусов поздравил военных 144-й дивизии с освобождением Шандриголово
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 144-й гвардейской мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Шандриголово Донецкой народной республики.
Белоусов подчеркнул, что подразделения дивизии, взламывая оборону противника, занимают более выгодные рубежи и уверенно продвигаются вперед. Он отметил: «Их несгибаемая стойкость, закаленная историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения», говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР. Российские войска также освободили Кировск в ДНР.