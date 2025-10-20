Дирекция Лувра оставила музей закрытым после похищения экспонатов

Лувр решили не открывать в понедельник после кражи ювелирных украшений

Tекст: Мария Иванова

Лувр в Париже не откроется для посетителей весь понедельник, несмотря на первоначальные планы ограничить закрытие лишь частью экспозиции, где произошла кража, передает РИА «Новости».

Сотрудники музея сообщили, что дирекция приняла решение не открывать музей, назвав его работу сегодня нецелесообразной.

Всех посетителей, собравшихся у входа утром, попросили покинуть территорию, а вновь прибывших информируют о закрытии. На воротах разместили объявление, что Лувр закрыт по исключительным причинам, а средства за бронированные билеты будут возвращены.

Как писала газета Parisien, накануне из музея была украдена часть коллекции ювелирных украшений французской императрицы Жозефины. Позже стало известно, что корона императрицы Евгении де Монтихо, которую грабители повредили и оставили на месте, была возвращена в музей.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес рассказал, что преступники проникли в Лувр через окно, воспользовавшись лестницей на автовышке, вырезав стекло с помощью болгарки. По версии Parisien, кражу совершила группа из четырех человек, двое из которых проникли непосредственно в здание.

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что похищенные драгоценности будут возвращены, а виновные понесут наказание.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Лувра решило возобновить работу музея для публики после ограбления.

Между тем видеозапись с камер наблюдения показала, как мужчина в желтом жилете вытаскивает экспонаты из витрины.

Украденные из Лувра ювелирные изделия могут быть реализованы только нелегально, поскольку официальные аукционные дома не примут их к продаже, отметили эксперты.