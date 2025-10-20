Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.0 комментариев
Лувр решили частично открыть 20 октября после ограбления
После ограбления знаменитый Лувр возобновит работу для публики, однако часть залов останется закрытой до завершения следственных мероприятий, сообщает BFMTV.
Лувр вновь примет посетителей после ограбления, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV. Как уточнили в пресс-службе музея, двери для гостей откроются 20 октября, в 9.00 по местному времени (10.00 мск).
Однако не все залы будут доступны для осмотра. Администрация Лувра предупредила, что некоторые зоны останутся закрытыми, уточнив, что детали ограничений раскрыты не будут по соображениям безопасности.
В музее подчеркнули, что сотрудники продолжают работу по устранению последствий инцидента и восстановлению нормального режима работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, французские правоохранители обнаружили рядом с Лувром инструменты, которые использовали преступники, включая «болгарки» и желтый жилет.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал найти украденные экспонаты и привлечь воров к ответственности, назвав ограбление Лувра посягательством на наследие страны.
Украденные из Лувра ювелирные изделия могут быть проданы только нелегально, потому что официальные аукционные дома откажутся принимать их для продажи, отмечают эксперты.