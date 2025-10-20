Макрон пообещал найти реликвии и наказать воров экспонатов из Лувра

Tекст: Ирма Каплан

«Ограбление, совершенное в Лувре, является посягательством на наследие, которым мы дорожим, потому что это наша история. Мы вернем экспонаты, а грабителей привлечем к ответственности», – приводит Le Figaro слова Макрона в соцсети X.

Он добавил, что делается все возможное, чтобы добиться под руководством парижской прокуратуры результатов в розыске злоумышленников.

«Проект «Новое возрождение Лувра», который мы начали в январе, предусматривает усиление мер безопасности. Он станет гарантом сохранения и защиты того, что составляет нашу память и нашу культуру», – уточнил президент Франции.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в воскресенье, 19 октября, грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах. Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины. Позже корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.

По словам прокурора Парижа, во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений.



