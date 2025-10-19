Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.4 комментария
Прокурор Парижа раскрыл подробности ограбления Лувра
Во время ограбления Лувра сработала сигнализация, но злоумышленники все равно похитили восемь драгоценных украшений.
По словам прокурора Парижа Лор Бекко, сигнализация в музее сработала в момент нападения, передает РИА «Новости».
«Они угрожали охранникам, находившимся на месте происшествия... Сигнализация работала», – заявила Бекко в эфире телеканала BFMTV.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Париже найдено еще одно ювелирное украшение, похищенное в воскресенье утром из Лувра.
Грабители проникли в Лувр ранним утром, вырезали оконное стекло и всего за семь минут похитили драгоценности, скрывшись на скутерах.
Из музея Лувра были похищены девять ювелирных изделий императрицы Жозефины.
Сообщалось, что корона императрицы Евгении де Монтихо была обнаружена поврежденной возле музея.