Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Участники массовых протестов разгромили восемь банков в Лионе
BFMTV: В ходе акций протеста во французском Лионе повредили восемь банков
Во время массовых демонстраций учащихся во французском Лионе радикалы устроили погромы и повредили восемь банковских отделений, а также два страховых агентства.
Во время демонстраций во французском Лионе к акции присоединились радикалы из движения Black Bloc, которые сломали дверь одного из офисов банка Societe Generale и устроили погром внутри, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал BFMTV.
Протестующие разбили экран банкомата и повредили камеры видеонаблюдения. Всего в городе пострадали восемь банков и два страховых агентства.
По оценкам профсоюзов, в массовых акциях по всей Франции приняли участие почти 480 тыс. человек, в то время как власти заявляют о 161,5 тыс. демонстрантов. Масштабные протесты продолжаются уже несколько недель, их причиной стали перегруженное расписание и нехватка преподавателей в школах. По всей стране были задержаны более 6,8 тыс. человек, преимущественно несовершеннолетние, а нанесенный ущерб оценивается минимум в 30 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник МВД Франции отчиталось о спаде протестной активности школьников и студентов.
Во французских городах начались масштабные столкновения протестующих с полицией
На прошлой неделе стала известна сумма нанесенного государству ущерба от действий молодежи.