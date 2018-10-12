Правозащитница страдает от матерных комментариев фанатов Оксимирона

По мнению правозащитницы Евгении Чудновец, российские музыканты должны снизить градус агрессии в своем творчестве, тогда как блогеры и фанаты рэпера Оксимирона (Мирона Федорова), который написал песню о стрельбе в школе, оправдывают его трек.

«На меня уже оказывалось всестороннее давление, и сейчас тоже самое происходит из-за моих высказываний в Facebook. Я к такому давлению уже начинаю привыкать. Фанаты Оксимирона завалили меня сообщениями в «ВКонтакте», часть из них просто набор матерных слов, кто-то поддерживает меня, но большинство атакует нелицеприятными высказываниями», – заявила корреспонденту ВЗГЛЯД эксперт в Совете по развитию информационного общества при Госдуме России Евгения Чудновец.

Она уточнила, что спустя почти сутки рэпер Оксимирон, которого она просила переписать или удалить свою песню «Последний звонок», ничего ей не ответил.

«Всем медийным личностям, исполнителям песен, стихов, рэпа и подобного шоу-бизнеса, необходимо задумываться о том, что какой посыл они несут в общество. Влияние авторитетных исполнителей велико на нашу молодежь, и я опасаюсь, что дальше будет еще хуже. Я думаю, что нужно заменять плохое на хорошее в плане подачи нашим детям», – отметила правозащитница, уточнив, что клип на трек Оксимирона вызвал у нее шок.

«Эстонский фильм, легший в основу клипа, несет какую-то мораль, улучшить действительность, в которой живут подростки, что так нельзя и нужно искать выход. В песне Оксимирона такой морали нет. Своими песнями он скорее разрушает, чем создает», – отметила Чудновец в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД.

После заявления правозащитницы поклонники сообщили, что музыканта хотят назначить виновным в керченской трагедии:

> отсутствие психологической помощи школьникам

> отсутствие современных институтов педагогики выпускающих преподавателей и директоров школ способных контролировать опасные ситуации в школе

> пренебрежение проблемами подростков

> виноват оксимирон — Эрих (@erichmarrria) 22 октября 2018 г.

Блогеры обвинили ее в попытке пиара на имени рэпера:

«В интернете огромное количество материалов, восхваляющих расправу в стенах школы. Взять хотя бы эстонский фильм «Класс» аж 2007 года (видео именно из этого фильма взято за основу клипа на песню Оксимирона). Лежит себе спокойно в интернете. Есть также фильм «Слон», который снят по мотивам событий в школе «Колумбайн». Тоже не запрещен, прокатывался и лежит в интернете. Между прочим, оба фильма очень ярко прошли на международных фестивалях. На мой взгляд все дело в том, чтобы за счет Окси Чудновец повышает свою цитируемость», – считает автор Telegram-канала Теория Элит.

«Практически все старые знакомые Мироши вспомнили об этом клипе, но естественно не стали публично приплетать его к делу – приватно мы правда обсуждали, что это первый раз, когда старику может серьезно прилететь. Откровенно говоря, клип провокационный, но тема его, как и большинство его рэп-треков – психические неврозы поколения миллениалов. В данном случае речь об одиночестве подростка, ненависти к школе, окружению, постоянному давлению со стороны взрослых», – написал автор Telegram-канала Красный Сион Ребе Алексей Йесод.

По мнению блогера, только сумасшедшему может прийти в голову связать клип и реальное насилие, тем более нет никакой информации, что стрелок его смотрел.

«Вот прекрасный пример почему Мирон никогда не комментирует политику и общественные дела, разве что разок поддержал жертву дел о репостах Мотузную. Я хорошо знал Федорова в молодости и могу уверенно заявить – обвинения в дурацких стихах несравнимы с пока еще неизвестными его фанатам фактами. На фоне связи с сатанинским культом, знаете ли, меркнут любые дурацкие стихи», – подытожил блогер.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил бойню в керченском колледже и взорвал бомбу. На страницах в социальных сетях, которые приписывают Рослякову, – панковские, анархистские посты, подражающие организаторам массового убийства в школе «Колумбайн».