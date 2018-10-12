Правозащитница страдает от матерных комментариев фанатов Оксимирона

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22 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 18:43  |  vz.ru
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Рублю предлагают повторить историю американского доллара

Российскому рублю предложили завоевать мир путем возврата к золотому стандартуФото: Алексей Сухоруков/РИА «Новости»
России вместе с ЕАЭС стоит прекратить стесняться. Им надо создать свою Бреттон-Вудскую систему. Если рубль обеспечить золотом в это смутное время, то с ним станут считаться на мировой арене. Такое предложение сделал глава Евразийского банка развития Андрей Бельянинов. Стоит ли России рассмотреть такую возможность? Подробности...
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Зачем Трамп разрывает исторический договор между Россией и США

Договор больше не сможет сдерживать ракетные амбиции СШАФото: Barratts/FA Bobo/PIXSELL/PA Images
Советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в Москве встретили вопросом в духе «вы что творите?». Решение Вашингтона выйти из договора по РСМД назвали «катастрофой» даже в Берлине. Зачем Белому дому понадобилось разрывать важнейшее соглашение с Россией именно сейчас? И можно ли ждать новой сделки, о которой упомянул Трамп?  Подробности...
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Какими именами лучше всего наградить аэропорты России

Проект только начался, но уже понятно, что великих людей в России очень многоФото: Артем Геодакян/ТАСС
В понедельник стартовал второй этап проекта «Великие имена России», в рамках которого выбирают людей, чье имя достоин носить один из аэропортов России. Расширенные списки имен уже выбраны, осталось утвердить финальные варианты. Эксперты предположили, по какому принципу можно было бы делать такой отбор. Подробности...
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Прибалты рвутся в Крым, несмотря на угрозу тюрьмы

Жители бывших советских прибалтийских республик тоже любят Крым, несмотря на санкцииФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Отдых в Крыму продолжает набирать популярность, и это затронуло даже некоторые страны Евросоюза. По крайней мере, в Прибалтике крайне активно борются с турфирмами, отправляющими желающих отдохнуть на российский курорт – в том числе с помощью уголовных дел. Однако в Крым тянутся не только прибалтийские туристы, но даже предприниматели. Подробности...
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Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы

Все экстренные службы сейчас оказывают помощь пострадавшимФото: Мария Крицкая/РИА Новости
Трагедия в Керчи, где погибли как минимум 18 человек, всколыхнула всю страну и породила сразу несколько версий о причинах произошедшего. И все же главной, похоже, становятся действия маньяка-одиночки: появились сведения, кто именно совершил это преступление и каким образом. Первые выводы из этой истории уже можно сделать. Подробности...
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Пять главных ошибок русских Украины

Юрий Ткачёв, журналист
Мы, живущие на Украине русские, много пишем о том, что не так у наших врагов, украинских националистов. Но при этом молчим о собственных ошибках. А мы их, безусловно, наделали. Подробности...

Покажите народу его героев

Эдуард Биров, журналист
По ТВ должны греметь имена тех, кто без оружия и почти без шансов на спасение встал на пути керченского убийцы, пожертвовав собой и выиграв секунды, которые для кого-то стали спасительными. Однако – не гремят. И вот почему. Подробности...
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Теперь у русских развязаны руки

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Американской делегации надо высказать всё, что мы думаем о «болтонианстве» — это обязательная часть «программы». Но в дальнейшем исходить из того, что на дворе 2018-й, а не 1987-й год. ДРСМД де-факто давно мертв. Подробности...
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        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
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          Правозащитница страдает от матерных комментариев фанатов Оксимирона

             22 октября 2018, 18:30
          Фото: Global Look Press
          Текст: Виктория Федотова

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          По мнению правозащитницы Евгении Чудновец, российские музыканты должны снизить градус агрессии в своем творчестве, тогда как блогеры и фанаты рэпера Оксимирона (Мирона Федорова), который написал песню о стрельбе в школе, оправдывают его трек.

          «На меня уже оказывалось всестороннее давление, и сейчас тоже самое происходит из-за моих высказываний в Facebook. Я к такому давлению уже начинаю привыкать. Фанаты Оксимирона завалили меня сообщениями в «ВКонтакте», часть из них просто набор матерных слов, кто-то поддерживает меня, но большинство атакует нелицеприятными высказываниями», – заявила корреспонденту ВЗГЛЯД эксперт в Совете по развитию информационного общества при Госдуме России Евгения Чудновец.

          Она уточнила, что спустя почти сутки рэпер Оксимирон, которого она просила переписать или удалить свою песню «Последний звонок», ничего ей не ответил.

          «Всем медийным личностям, исполнителям песен, стихов, рэпа и подобного шоу-бизнеса, необходимо задумываться о том, что какой посыл они несут в общество. Влияние авторитетных исполнителей велико на нашу молодежь, и я опасаюсь, что дальше будет еще хуже. Я думаю, что нужно заменять плохое на хорошее в плане подачи нашим детям», – отметила правозащитница, уточнив, что клип на трек Оксимирона вызвал у нее шок.

          «Эстонский фильм, легший в основу клипа, несет какую-то мораль, улучшить действительность, в которой живут подростки, что так нельзя и нужно искать выход. В песне Оксимирона такой морали нет. Своими песнями он скорее разрушает, чем создает», – отметила Чудновец в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД.

          После заявления правозащитницы поклонники сообщили, что музыканта хотят назначить виновным в керченской трагедии:

          Блогеры обвинили ее в попытке пиара на имени рэпера:

          «В интернете огромное количество материалов, восхваляющих расправу в стенах школы. Взять хотя бы эстонский фильм «Класс» аж 2007 года (видео именно из этого фильма взято за основу клипа на песню Оксимирона). Лежит себе спокойно в интернете. Есть также фильм «Слон», который снят по мотивам событий в школе «Колумбайн». Тоже не запрещен, прокатывался и лежит в интернете. Между прочим, оба фильма очень ярко прошли на международных фестивалях. На мой взгляд все дело в том, чтобы за счет Окси Чудновец повышает свою цитируемость», – считает автор Telegram-канала Теория Элит.

          «Практически все старые знакомые Мироши вспомнили об этом клипе, но естественно не стали публично приплетать его к делу – приватно мы правда обсуждали, что это первый раз, когда старику может серьезно прилететь. Откровенно говоря, клип провокационный, но тема его, как и большинство его рэп-треков – психические неврозы поколения миллениалов. В данном случае речь об одиночестве подростка, ненависти к школе, окружению, постоянному давлению со стороны взрослых», – написал автор Telegram-канала Красный Сион Ребе Алексей Йесод.

          По мнению блогера, только сумасшедшему может прийти в голову связать клип и реальное насилие, тем более нет никакой информации, что стрелок его смотрел.

          «Вот прекрасный пример почему Мирон никогда не комментирует политику и общественные дела, разве что разок поддержал жертву дел о репостах Мотузную. Я хорошо знал Федорова в молодости и могу уверенно заявить – обвинения в дурацких стихах несравнимы с пока еще неизвестными его фанатам фактами. На фоне связи с сатанинским культом, знаете ли, меркнут любые дурацкие стихи», – подытожил блогер.

          Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков устроил бойню в керченском колледже и взорвал бомбу. На страницах в социальных сетях, которые приписывают Рослякову, – панковские, анархистские посты, подражающие организаторам массового убийства в школе «Колумбайн».


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