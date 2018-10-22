Клип Оксимирона связали с трагедией в Керчи

Правозащитница Евгения Чудновец заявила, что клип на песню «Последний звонок» рэпера Оксимирона негативно влияет на подростков и побуждает их совершать массовые убийства.

«Сутки назад я увидела на страничке своего друга в Facebook это видео. Я возмущена, так как слишком много совпадений с тем, что произошло в Керчи. Как такое видео находится на просторах интернета, и дети могут спокойно это все посмотреть, а так как они впитывают как губка, они могут это воплотить в жизнь», – рассказала «Ридусу» Чудновец.

Клип сделан на основе эстонского фильма «Класс», вышедшего в прокат в 2007 году. По сюжету два друга-одноклассника терпят издевательства от других школьников, после чего решают убить всех обидчиков. В конце картины оба подростка хотят покончить с собой.

Чудновец пожаловалась на клип в Роскомнадзор. Правозащитница уверена, что видео необходимо удалить.

«У меня нет претензий к самому рэп-исполнителю. Я видела только контент его. Я не хочу, чтобы мой ребенок видел такие видео. Оксимирон – творческая личность. Но нужно соображать, что будет дальше после твоего такого творчества. Слова его песни пугают. Он говорит о каком-то личном джихаде, для него в порядке вещей застрелить девчонку за то, что она на СМС не ответила», – возмутилась Чудновец.

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