Эксперта высмеяли за слова об игре с «эльфами-педофилами» как причине трагедии в Керчи

По мнению эксперта «Вести FM», совладельца регистратора доменов Reg.ru Филиппа Гросс-Днепрова, нападение в Керчи связано с увлечением убийцы некой игрой «Дока 2», в которой можно «по 10 минут вынимать людям кишки»; в Сети он поспорил о существовании этой игры и был высмеян пользователями.

В эфире «Вести FM» он заявил, что в этой игре якобы можно убивать людей в «декорациях школы» - и якобы это стало причиной агрессии молодого человека. В Сети раскритиковали его, заявив, что такой игры вообще не существует. Пользователи предположили, что Гросс-Днепров на самом деле имел в виду игру Dota 2, но его описание не подходит к ней, пишет T-Journal.

Сам Гросс-Днепров решил продолжить обсуждение темы в Twitter, обвинив пользователей в том, что они на фоне гибели людей в Керчи обсуждают как он «перепутал имя игры, в которую играл этот маньяк-олигофрен».

Однако ему указали на то, что его критикуют за ложь в прямом эфире и попытку ввести слушателей в заблуждение.

«Вы не перепутали название игры – вы с позиции «эксперта» несли абсолютную чушь, которая может негативно повлиять на большое количество людей, для которых видеоигры – это хобби или работа», – написал, в частности, Константин Корнеев.

Другие заметили, что такой игры нет, и вообще нет игр, где можно «вытаскивать кишки в течение десяти минут». Кроме того, у эксперта поинтересовались, откуда он вообще знает, во что убийца играл.

«С таким же успехом могу назвать зомбо-ящик всемирным злом, где дети смотрят ментовские сериалы и потом идут убивать. Телевидение пропагандирует жестокость получше любой компьютерной игры», – пишет другой пользователь.

Гросс-Днепров вступил с ними в перепалку и в гневной тираде, растянувшейся на несколько твитов, назвал геймеров «кланом олигофренов», заявил о необходимости ввести киберполицию и «небесные штрафы». Позже он опубликовал ссылку на игру Dota 2, спросив, как в ней нужно попасть на «уровень эльфов-педофилов».

«Удивительно сколько у нас малолетних идиотов, играющих в игры с маньяками, убивающих людей на экране, которые так сильно на меня разозлились, что я сказал какашку про ихние игры. Вот «Братья Марио» это игра, а «Кишки Наружу Нинджа» уже уровень таких, как маньяк из Керчи», – написал он.

Удивительно сколько у нас малолетних идиотов играющих в игры с маньяками, убивающих людей на экране, которые так сильно на меня разозлились что я сказал какашку про ихние игры)) Вот Братья Марио это игра, а «Кишки Наружу Нинджа» уже уровень таких как маньяк из Керчи. — Филипп Гросс Днепров (@filippgross) 18 октября 2018 г.

В итоге его слова разошлись в Сети на цитаты и превратились в мемы: пользователи смеются над фразами про «клан олигофренов», «эльфов-педофилов» и названием игры «Дока 2».

Я видел такое, во что вы, люди, просто не поверите. Небесные штрафы на подступах к кибер-полиции. Я смотрел, как боты мерцают во тьме близ врат спецтюрем. Все эти мгновения исчезнут во времени, как слёзы под дождём. Пора покакать. — Я что-то нажал и стал олигофреном (@alexlit_double) 18 октября 2018 г.

Отметим, что агрессию школьников и студентов очень часто ранее пытались списать на компьютерные игры – в основном, критиковались шутеры. Однако о том, что убийца 20 человек в Керчи Владислав Росляков был зависим от игр, не сообщалось – причины называются совершенно иные.