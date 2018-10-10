В Общественной палате указали на корень проблемы, приведшей к керченской трагедии

«Молодые люди очень много времени проводят в социальных сетях. Некоторые из них деструктивные и могут побуждать к агрессии», – заявила газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Елена Сутормина. Она считает, что расстрел в Керчи указывает на то, что подросткам не хватает правильного воспитания и внимания со стороны близких и сверстников.

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина убеждена, что в первую очередь корень проблемы в том, что Владислав Росляков был одинок и неустроен в жизни.

«Учебные заведения должны предоставлять не просто услугу, но и давать воспитание. Нужно, чтобы близкие и сверстники обращали внимание на состояние своих сокурсников. Меня поразило, что этот стрелок год ходил со штык-ножом», – сказала Сутормина.

По ее словам, молодые люди могут испытывать сильные психологические нагрузки от одиночества. «Молодые люди очень много времени проводят в социальных сетях. Некоторые из них деструктивные и могут побуждать к агрессии. Эти сети активно закрывают, но многие из этих платформ находятся за рубежом и закрыть их очень сложно, поэтому возрастает роль воспитательного значения», – считает она.

По ее словам, если родители очень заняты, то они «хотя бы в выходные дни должны проводить время с детьми». «Дополнительное образование должно быть более доступным для детей. Чтобы талантливые подростки могли заниматься спортом за счет субсидий. Сейчас много дополнительного образования предоставляется за плату и поэтому многие предоставлены сами себе», – отметила Сутормина.

Она также обратила внимание на нехватку школьных психологов. Сейчас, по ее словам, в среднем на две школы приходится один психолог. «То, что молодые люди не рассказывают родителям, они могут рассказать психологам», – подытожила Сутормина.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что подростков до совершения преступлений доводит «помойная яма» – социальные сети. «Социальные сети – это помойная яма, в которой сегодня можно найти что угодно. Это и доводит, оттуда они эту информацию черпают», – заявил Аксенов.

По его словам, мотивы устроившего стрельбу в колледже студента Владислава Рослякова «пока еще окончательно не установлены».

В среду студент Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже, затем покончил с собой. К четвергу число жертв трагедии выросло до 20 человек.

По предварительной версии, мотивом нападения мог стать конфликт Рослякова с преподавателями. Также проверяются его связи с экстремистскими организациями.