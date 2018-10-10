Озвучена предварительная версия нападения на колледж в Керчи

Мотивом нападения на керченский политехнический колледж, по предварительной версии, мог стать конфликт Владислава Рослякова с преподавателями, сообщил информированный источник.

«По предварительной версии, молодой человек действовал из личных помыслов – у него были конфликты с преподавателями», – заявил источник «Интерфакса».

Он также сообщил, что молодой человек посещал стрелковый клуб, а на месте трагедии найдены около 10 пачек ружейных патронов, 10 самодельных зажигательных устройств и бутылки с коктейлем Молотова.

Ранее сообщалось, что Владиславу Рослякову, устроившему взрыв и стрельбу в керченском политехническом колледже, будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для выявления мотивов нападения.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.