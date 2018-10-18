Найден двадцатый погибший в керченском колледже

Заместитель главы администрации города Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже достигло 20 человек.

«Последний катафалк привез в морг тела не троих, а четверых человек. Нашли еще одного», – рассказал Мельгазиев, уточнив, что погибших – 20 человек, передает ТАСС.

Он заверил, что имена всех погибших известны, все они опознаны родственниками.

В администрации также сообщили, что сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на территории колледжа, где произошел взрыв и стрельба, в здании остались только следователи и жилищно-коммунальные службы.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила о 19 погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, а также рассказала о состоянии пострадавших.

Накануне студент Владислав Росляков взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже и устроил стрельбу, после чего покончил с собой.