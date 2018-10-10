Скворцова рассказала о состоянии пострадавших в Керчи

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пациентов, пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Министр здравоохранения сообщила, что все пациенты уже перенесли разноплановые операции, в том числе «по ушиванию разрывов внутренних органов, по ушиванию кишечника, и при этом сложнейшие переломы, открытые и закрытые, конечностей», передает ТАСС.

Скворцова пояснила, что серьезные увечья пострадавших при взрыве в колледже крымского города Керчь обусловлены множеством мелких деталей из взровавшегося устройства.

«Все мышцы, все мягкие ткани [пострадавших] в мелких деталях металлических. Эти мелкие элементы приходится вынимать из печени, из кишечника, из мышц», – сказала министр.

По ее данным, десять пострадавших находятся в реанимации, из них пятеро в состоянии крайней степени тяжести, в коме. Министр отметила, что основная задача медиков на ближайшую ночь – стабилизировать их состояние, чтобы в последующем всех десятерых пострадавших можно было отправить в Москву.

Министр пообещала, что к каждому из этих больных будет «фактически индивидуальное прикрепление» реанимационной бригады: пять групп врачей приехали в Керчь из Краснодарского края, еще несколько – из Москвы. Если в четверг утром состояние пациентов позволит, то их отправят в Национальный исследовательский центр имени Вишневского, детскую клинику профессора Рошаля и другие медучреждения.

Еще пятеро пострадавших, по сведениям министра, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Кроме того, еще 12 человек с менее серьезными травмами будут перевезены в Симферополь и Краснодар, сообщила министр.

«У нас два борта, один борт – Ил-26 – содержит 25 медицинских модулей и может одновременно взять 25 человек. Есть девочки 15-16 лет с родителями, мы не будем возражать, если родители хотят, пусть сопровождают. И есть борт, которым мы прилетели, туда тоже можно погрузить несколько человек», – уточнила министр.

Сворцова заверила, что керченские больницы не испытывают дефицита лекарств и препаратов крови. Министр отметила, что городские больницы с самого начала оказывали пострадавшим своевременную и качественную медицинскую помощь, что позволило спасти большое количество жизней.

Ранее сообщалось, что в тяжелом состоянии остаются 16 раненых при стрельбе в Керченском политехническом колледже.

Напомним, студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, в результате погибли 19 человек, 50 ранены. Сам преступник, по предварительным данным, покончил с собой. Возбуждено дело по статье «Убийство».