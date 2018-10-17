Следователи переквалифицировали уголовное дело о взрыве в Керчи

Следственный комитет переквалифицировал возбужденное после взрыва в Керченском политехническом колледже уголовное дело по статье «Теракт» на статью «Убийство».

«Первоначальный осмотр тел говорит о том, что они скончались от огнестрельных ранений. Оперативно была установлена личность молодого человека, пришедшего в колледж непосредственно перед происшествием, который, исходя из видеозаписи, держал в руках ружье. Им оказался студент четвертого курса колледжа 18-летний Владислав Росляков», – сообщается на сайте СК.

Тело юноши с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа.

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст. 205 УК, переквалифицировано на ч.2 ст.105 («убийство двух и более лиц общеопасным способом»), – говорится в сообщении.

Следователи добавили, что сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, продолжаются допросы свидетелей и очевидцев.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Позднее стало известно о 17 погибших.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство. СК возбудил дело после взрыва в колледже, который признали терактом.