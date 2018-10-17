НАК уточнил число жертв нападения на колледж в Керчи

Жертвами нападения не керченский политехнический колледж стали 17 человек, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

«По уточненным данным число погибших достигло 17 человек», – говорится в сообщении.

Аналогичные данные приводит Следственный комитет, передает РИА «Новости».

Те временем в минздраве региона сообщают, что в больницах Крыма находятся 37 пострадавших. «Развернуты операционные в Керчи и Ленинской центральной районной больнице. На месте работали девять бригад скорой помощи. Задействована санавиация. Проводятся противошоковые мероприятия и по первичной обработке повреждений», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что число жертв теракта выросло до 18 человек, около 50 пострадали.

По предварительным данным, организатором нападения на керченский политехнический колледж оказался 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков. Его тело также обнаружено в колледже. Предполагается, что он покончил с собой.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.