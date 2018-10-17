Путин выразил соболезнования семьям жертв взрыва в керченском колледже

Президенту Владимиру Путину сообщили о взрыве в керченском колледже, он выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Трагические новости, которые поступают из Керчи. Взрыв. Президенту доложено по линии разных служб. Данные по жертвам и количеству пострадавших уточняются постоянно», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что президент поручил при необходимости обеспечить транспортировку пострадавших при взрыве в ведущие лечебные заведения, в том числе Москвы.

Кроме того, глава государства поручил ФСБ и следственным органам незамедлительно установить причины взрыва в колледже.

Напомним, взрыв произошел в политехническом колледже Керчи в среду днем. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.