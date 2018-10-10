НАК: В керченском колледже взорвалась бомба

Национальный антитеррористический комитет подтвердил, что в колледже в Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Точное количество погибших и пострадавших при взрыве в колледже устанавливается.

«В Керчи произошел подрыв неустановленного взрывного устройства», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По указанию руководителя оперативного штаба НАК на место происшествия прибыли силы и средства подразделений ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Прилегающая к колледжу территория оцеплена, проведена эвакуация находившихся в колледже людей.

Место происшествия обследуют взрывотехники ФСБ, осуществляются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

В НАК сообщили, что точное количество погибших и пострадавших при взрыве в колледже устанавливается.

Напомним, взрыв произошел в политехническом колледже Керчи. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Изначально сообщалось, что возможной причиной происшествия послужил взрыв газового баллона, однако позже стало известно, что здание колледжа не было газифицировано.