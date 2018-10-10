Взрыв произошел в столовой керченского колледжа

В Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, есть погибшие, много пострадавших, сообщили в экстренных службах. По предварительной информации, взорвался баллон с газом. Как сообщают очевидцы, взрыв произошел в столовой учебного заведения.

По предварительной информации, произошел взрыв газового баллона, передает ТАСС.

Сообщается о 10 пострадавших и 20 эвакуированных. По другим данным, 10 человек погибли, 40 пострадали, передает РИА «Новости».

По информации ИА Крыминформ, пострадали 50 человек.

Официальной информации от МЧС о количестве жертв и пострадавших пока нет.

На месте работают бригады скорой помощи, полиция, спасатели и пожарные, вылетел вертолет.

Множество машин реанимации уже прибыло с места происшествия в городскую больницу. По словам медиков, после инцидента госпитализировали 18 человек.

Тем временем телеграм-канал «360» сообщает: «На 12.25 стало известно, что скорых машин для эвакуации пострадавших не хватает». Для транспортировки якобы привлекли общественный транспорт; не хватает носилок, используют двери.

Видео с места ЧП опубликовал канал РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что к зданию политехнического колледжа, где произошел инцидент, направили бригады медиков из ближайших населенных пунктов.