В Крыму при взрыве газа погибли 10 учеников колледжа

В Керчи произошел взрыв в политехническом колледже, есть погибшие и пострадавшие, сообщили в экстренных службах. В результате ЧП, по предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали, сообщили в Крымского республиканском центре медицины катастроф.

На место происшествия выехали пять бригад «скорой помощи» из Керчи и несколько бригад медиков из ближайших населенных пунктов.

По предварительной информации, в учебном заведении произошел взрыв газа, передает ИА Крыминформ.