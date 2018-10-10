Здание взорвавшегося в Керчи колледжа не было газифицировано

По предварительным данным, взорвавшееся здание колледжа в Керчи не было подключено к центральной системе газоснабжения.

Здание Керченского политехнического колледжа не было газифицировано, сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымгазсети», передает «Крыминформ».

По последним данным, десять человек погибли, порядка 50 пострадали при взрыве в колледже в Керчи, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу местного минздрава.

На месте работают восемь бригад скорой помощи, прибывают дополнительные бригады.





Причина взрыва пока неизвестна, сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Взрыв произошел в столовой, причина пока неизвестна, их установят специалисты», – пояснил он.

Сейчас здание обследуют сотрудники ФСБ, уведомил другой источник агентства в силовых структурах. «Из здания вывели всех специалистов экстренных служб, на месте взрыва работают специалисты ФСБ», - сказал собеседник.

Также сообщается, что на место ЧП выехала следственная группа ГСУ по Республике Крым. Об этом сказали в пресс-службе СК.

Ранее сообщалось, что возможной причиной происшествия послужил взрыв газового баллона. Медики госпитализировали с места взрыва около 18 человек. СМИ сообщали, что для транспортировки якобы привлекли общественный транспорт, а вместо носилок «используют двери».