Число жертв теракта в Керчи выросло до 18 человек

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что число погибших в результате теракта в керченском колледже выросло до 18 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в результате теракта в керченском политехническом колледже погибли 13 человек, еще около 50 ранены.

СК возбудил уголовное дело по статье «Теракт». По данным НАК, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.