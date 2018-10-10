Росгвардия объявила взрыв в керченском колледже терактом

Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов подтвердил, что взрыв в политехническом колледже в Керчи был терактом.

«Трагические события, которые произошли в Керчи, затрагивают и Росгвардию. Мы являемся участниками тех задач, которые определяет нам нормативная база. Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий (этого) террористического акта», – сказал он.

Меликов также заявил, что в политехническом колледже произошел взрыв самодельного взрывного устройства, передает ТАСС.

Взрыв произошел в политехническом колледже Керчи в среду днем. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

По факту гибели людей во время взрыва в колледже возбуждено уголовное дело.

Президенту Владимиру Путину сообщили о взрыве, он выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.