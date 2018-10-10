СК возбудил дело по взрыву в Керчи

По факту гибели людей во время взрыва в колледже в Керчи возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России.

«По факту гибели людей в результате взрыва в керченском колледже Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщение СК в Twitter.

Как отметила официальный представителя СКР Светлана Петренко, председатель ведомства поручил принять уголовное дело к производству центральному аппарату и направил на место происшествия следователей и криминалистов из Москвы.

Ранее во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Изначально сообщалось, что возможной причиной происшествия послужил взрыв газового баллона, однако позже стало известно, что здание колледжа не было газифицировано.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.