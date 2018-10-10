Взрыв в керченском колледже признали терактом

Следствие квалифицировало взрыв в керченском политехническом колледже как теракт, большинство пострадавших – подростки, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Уголовное дело по факту взрыва в колледже Керчи возбуждено по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», – сказала Петренко, передает РИА «Новости».

Она уточнила, что в столовой колледжа сработало неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами. Следователи приступили к допросу свидетелей и очевидцев взрыва, изучается видео с камер наблюдения. Также сформирован штаб, в который вошли сотрудники СК России, ФСБ и МВД.

Данные о пострадавших при взрыве в колледже в настоящее время уточняются, известно, что большинство раненых – подростки.

Ранее первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов также подтвердил, что взрыв в политехническом колледже в Керчи был терактом. По данным НАК, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

Президенту Владимиру Путину сообщили о взрыве, он выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.