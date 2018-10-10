Число жертв теракта в Керчи достигло 13 человек

Число погибших в результате теракта в керченском политехническом колледже выросло до 13 человек, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них – подростки. Данные о пострадавших уточняются», – говорится в поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД релизе СК.

Ранее сообщалось о 10 погибших и 50 пострадавших.

Первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов также подтвердил, что взрыв в политехническом колледже в Керчи был терактом. Следствие также квалифицировало взрыв в керченском политехническом колледже как теракт. По данным НАК, в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Президенту Владимиру Путину сообщили о взрыве, он выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.