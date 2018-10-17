Подозреваемый в совершении теракта в Керчи найден мертвым

Подозреваемый в совершении теракта в колледже в Керчи покончил с собой, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Подозреваемый – учащийся четвертого курса колледжа, в котором произошел инцидент. Молодому человеку 22 года, он житель Керчи, сообщает РИА «Новости».

Подозреваемый был зафиксирован камерами наблюдения на территории учебного заведения перед совершением теракта, передает телеграм-канал Mash.

Ранее стало известно, что число жертв теракта выросло до 18 человек, около 50 ранены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». Ранее НАК сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.