Установлена личность подозреваемого в организации теракта в Керчи

Организатором теракта в керченском политехническом колледже оказался 22-летний студент учебного заведения Владислав Росляков.

Подозреваемый был зафиксирован камерами наблюдения на территории учебного заведения перед совершением теракта, сообщает телеграм-канал «Силовики».

Как сообщает телеграм-канал 112, в сентябре 2015 года Росляков был зачислен в колледж на специальность «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».

На страницах в социальных сетях, которые приписывают Рослякову, – панковские, анархистские посты, репосты плакатов «Новороссии», а также посты, подражающие организаторам массового убийства в школе «Колумбайн».

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, тело стрелка обнаружено в колледже. По предварительным данным, он покончил с собой.

Тем временем число жертв теракта выросло до 18 человек; около 50 ранены.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». НАК сообщил, что в колледже произошел подрыв неустановленного взрывного устройства.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших и поручил принять экстренные меры для оказания помощи пострадавшим.