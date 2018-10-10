Число жертв керченского стрелка выросло

Экстренные службы сообщили, что число погибших в Керченском политехническом колледже возросло до 19 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Сообщалось, что погибли 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «Теракта» на «Убийство».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.