Путин прокомментировал преступление в Керчи

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Керчи и назвал трагедию преступлением.

«Уже ясно, что это преступление, его мотивы и версии тщательно изучаются», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что общественность будет проинформирована о результатах проверки.

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших и надежду на то, что все пострадавшие быстро поправятся.

«Мы все для этого сделаем», – пообещал Путин.

Ранее стало известно, что организатором преступления в Керчи стал студент учебного заведения Владислав Росляков. Его тело было обнаружено в колледже.

Кроме того, сообщается о переквалификации дела с «Теракта» на «Массовое убийство».

Число жертв теракта выросло до 18 человек, около 50 ранены. Стрелок расстреливал учащихся колледжа, а затем взорвал бомбу.