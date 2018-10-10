В Крыму решили объявить трехдневный траур

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будет объявлен трехдневный траур в связи с терактом в Керченском политехническом колледже.

«В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня будет объявлен трехдневный траур», – написал Аксенов в своем Facebook.

Глава республики выразил искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших при взрыве. «Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь», – добавил он.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали. Жертвами взрыва в Керчи в основном стали дети.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Взрыв в колледже признали терактом.