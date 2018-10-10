Жертвами взрыва в Керчи в основном стали дети

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина заявила, что большинство погибших и пострадавших при взрыве в керченском колледже являются его учащимися.

«Естественно, будем решать вопросы с семьями, оказывать психологическую помощь, так как погибли в основном дети. Я сейчас постараюсь туда вылететь и уже на месте консультировать», – цитирует Лубину ТАСС.

По ее словам, бригада психологов уже работает на месте.

Лубина также заявила, что все предусмотренные нормы безопасности в политехническом колледже соблюдались.

«Все нормы (безопасности в учебных заведениях), которые предусматривает российское законодательство, все они соблюдены в этом колледже были. Колледж к учебному году готовился, все нормы соблюдались, и разрешение об открытии было», – пояснила омбудсмен.

Во вторник в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. По предварительным данным, 10 человек погибли, еще 50 пострадали.

В Национальном антитеррористическом комитете сообщали, что в колледже взорвалось неустановленное взрывное устройство.

Взрыв в колледже признали терактом.