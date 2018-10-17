Названо число тяжелораненых при взрыве и стрельбе в Керчи

В тяжелом состоянии остаются 16 раненых при стрельбе в Керченском политехническом колледже.

«Из 37 госпитализированных 16 человек находятся в тяжелом состоянии», – сообщил представитель экстренных служб Крыма, передает РИА «Новости».

По его словам, что раненых сейчас экстренно оперируют.

В среду в колледже студент Владислав Росляков расстрелял людей, затем взорвал бомбу. Погибли 17 человек, около 50 ранены. Тело Рослякова было обнаружено в колледже.

Следователи возбудили уголовное дело, которое было переквалифицировано с «теракта» на «убийство».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. В Крыму объявлен трехдневный траур.