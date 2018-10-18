Минздрав уточнил число погибших и пострадавших при взрыве в Керчи

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова уточнила данные о числе погибших и пострадавших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

Министр здравоохранения сообщила, что в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже всего пострадали 68 человек, из них 19 погибли, передает ТАСС.

«Шесть человек получили амбулаторную помощь, остальные все госпитализированы», – сказала Скворцова в эфире телеканала «Россия-24».

По словам вице-премьера Республики Крым Игоря Михайличенко, списки погибших при взрыве в Керченском политехническом колледже планируется опубликовать в четверг утром.

«Если за ночь всех опознают, мы на утро опубликуем списки: фамилия, имя, отчество», – пообещал Михайличенко, отметив, что списки жертв только начинают формировать, в морг доставлены 13 из 19 погибших.

Тем временем замглавы городской администрации Керчи Дилявер Мельгазиев уточнил, что родственниками опознано десять человек. «До утра опознание закончим», – сказал Мельгазиев.

Он также рассказал, что педагоги керченского колледжа смогли опознать пять из десяти находящихся в реанимации пострадавших, которые не могли сообщить данные о себе.

Накануне студент Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже, после чего покончил с собой; в результате трагедии погибли 19 человек. Позднее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших.