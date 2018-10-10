Возросло число жертв трагедии в Керчи

Число жертв нападения на керченский политехнический колледж возросло до 20 человек, сообщили в медицинских службах.

«Скончалась девушка. Таким образом, погибших стало 21», – сказал источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что жертвами нападения стали 19 человек. Стрелок также покончил с собой.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. При этом глава Крыма Сергей Аксенов считает, что студент не мог подготовить нападение в одиночку.