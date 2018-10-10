Аксенов усомнился в самостоятельности керченского стрелка

Открывший стрельбу в керченском колледже студент вряд ли мог подготовить нападение в одиночку, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

«То, что он на месте один действовал, – это понятно, но подготовительные мероприятия, на мой взгляд и взгляд коллег, в одиночку осуществить не мог», – цитирует Аксенова ТАСС.

По его словам, работа Керченского политехнического колледжа возобновится в понедельник, 22 октября. Сейчас там производится «ликвидация последствий».

Тогда же начнутся работы по восстановлению пострадавших от взрыва и стрельбы помещений корпуса колледжа, а занятия будут проходить в другом здании.

Заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил об усилении мер безопасности на социально значимых объектах города. Сохраняется оцепление на территории колледжа.

Общегородская панихида по жертвам взрыва и стрельбы в керченском колледже запланирована на пятницу на центральной площади города.

Мотивом нападения на колледж, по предварительной версии, мог стать конфликт Рослякова с преподавателями. Также проверяются его связи с экстремистскими организациями.

Расследованием мотивов займется спецгруппа во главе с заместителем руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК Сергеем Голкиным.

В офисе частного охранного предприятия (ЧОП) «Альфа», отвечавшего за обеспечение безопасности в колледже, начались обыски.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Стрелок покончил с собой.