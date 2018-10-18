Обыски начались в офисе охранявшего колледж в Керчи ЧОП

Обыски начались в офисе частного охранного предприятия (ЧОП) «Альфа», которое охраняло подвергшийся нападению политехнический колледж в Керчи.

По словам очевидцев, охрана приехала в колледж лишь спустя час после начала стрельбы, передает телеграм-канал Mash.

Оперативники проверят эту информацию. В данный момент в офисе «Альфы» изымают документы.

При этом представитель ЧОП заявил, что в офисе организации проходит «обычный опрос», а не обыски, передает РИА «Новости».

Ранее была озвучена предварительная версия нападения на колледж в Керчи.

Напомним, жертвами стали 19 человек. В пятницу состоится панихида по погибшим.