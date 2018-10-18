Панихида по погибшим в колледже состоится в Керчи в пятницу

Общегородская панихида по жертвам взрыва и стрельбы в керченском колледже запланирована на пятницу на центральной площади города, сообщил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев.

«Прорабатывается программа мероприятий по панихиде, хотим на площади Ленина попрощаться. На себя взяли расходы по захоронению, транспортировке. Завтра в 11 часов на площади Ленина состоится панихида по погибшим», – сказал он, передает ТАСС.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что средства семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва и стрельбы в колледже Керчи будут перечислены в четверг.

Он добавил, что работа колледжа в Керчи, где произошел взрыв, возобновится в 22 октября.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.

Мотивом нападения, по предварительной версии, мог стать конфликт Рослякова с преподавателями.