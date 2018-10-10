Стало известно, кому поручено расследование трагедии в Керчи

Расследовать мотивы нападения студента на колледж в Керчи поручено спецгруппе во главе с заместителем руководителя главного управления по расследованию особо важных дел СК Сергеем Голкиным.

Генерал-майор юстиции Голкин ранее курировал расследование пожара кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», теракта в метро Санкт-Петербурга и на борту российского самолета над Синайским полуостровом и другие резонансные дела, сообщает «Коммерсант».

Расследование трагедии находится на контроле у руководителя СКР Александра Бастрыкина. Глава ФСБ Александр Бортников направил в Крым специалистов по раскрытию терактов.

По данным издания, единственный подозреваемый Владислав Росляков вырос в не самой благополучной семье – отец-инвалид не жил с семьей, мать работала санитаркой в онкобольнице. Она считалась членом крымской секты «Свидетели Иеговы*», внесенной в прошлом году в список экстремистских организаций.

Сам подозреваемый учился посредственно, пару раз попадал в полицию за распитие пива.

Сейчас его проверяют на связи с экстремистскими организациями, в частности, с запрещенными в России «Правым сектором*» Украины и УНА – УНСО*.

Однако, по данным следствия, причиной происшествия мог стать и конфликт Рослякова с другими учениками или учителями.

Предположительно, он готовил нападение заранее – после того, как ему в августе исполнилось 18 лет, он чуть ли не сразу начал оформлять лицензию на охотничье оружие.

В сентябре он получил лицензию и купил шестизарядный «Бекас» 12-го калибра и 250 патронов. По данным источника, часть из них он израсходовал во время тренировок, из других извлек порох, который, видимо, использовал для создания гранат.

Ранее в четверг стало известно, что возможным мотивом нападения на керченский политехнический колледж, по предварительной версии, мог стать конфликт Владислава Рослякова с преподавателями.

В НАК рассказывали, что Росляков увлекался созданием взрывных устройств и мог найти инструкцию в интернете.

В среду Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 19 человек. Сам стрелок также покончил с собой.

Возбуждено дело по статье «Убийство».