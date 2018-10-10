Стало известно, как устроившему бойню в Керчи удалось собрать бомбу

Студент, открывший стрельбу и устроивший взрыв в политехническом колледже в Керчи, увлекался созданием взрывных устройств, заявил представитель Национального антитеррористического комитета (НАК) Валерий Киселев.

«Нам уже известно, что он работал со взрывными какими-то средствами и хвастался среди своего окружения», – цитирует ТАСС выступление Киселева в эфире «Первого канала».

Он посетовал, что так бывает, что окружающие знают о происходящем, но не реагируют.

По словам Киселева, взрывное устройство можно собрать можно по инструкции из интернета.

«Почему он собрал такое взрывное устройство, причина простая – сегодня в интернете существует все... И, вместе с тем, это устройство собрать достаточно легко. Инструкция, к сожалению, сегодня существует», – посетовал он.

Во вторник во время взрыва и стрельбы в керченском колледже погибли 20 человек – 15 учащихся и пять сотрудников колледжа, 11 из них – несовершеннолетние. Министр здравоохранения рассказала о состоянии пострадавших.

Предполагаемый стрелок – студент Владислав Росляков

Возбуждено дело по статье «Убийство».