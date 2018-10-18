Уточнены данные о возрасте погибших в Керчи

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова уточнила данные о числе несовершеннолетних, погибших в результате взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже.

По ее сведениям, всего погибли 20 человек, в том числе 15 учащихся и пять сотрудников колледжа. «Из 15 учащихся – 11 несовершеннолетние», – приводит ТАСС слова министра.

Она также сообщила, что в больницах остаются 44 пострадавших в разной степени тяжести, все они опознаны родителями, которые допускаются к детям в реанимацию.

Ранее власти Керчи сообщали, что среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних и девять человек в возрасте 20-21 год, а также пятеро взрослых – это сотрудники учреждения.

Напомним, министр здравоохранения России уже рассказывала о состоянии пострадавших.