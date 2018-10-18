Власти Керчи назвали число погибших студентов и преподавателей колледжа

Заместитель главы администрации города Керчи Дилявер Мельгазиев сообщил, что все погибшие при взрыве и стрельбе в Керченском политехническом колледже были студентами и сотрудниками этого учреждения.

Заместитель главы городской администрации сообщил, что среди погибших 15 студентов, из них шестеро несовершеннолетних и девять человек в возрасте 20-21 год, а также пять взрослых – это сотрудники учреждения, передает РИА «Новости».

Мельгазиев также добавил, среди 20 человек, погибших во время взрыва и стрельбы в колледже в Керчи, есть жители Краснодарского края, родственники которых пребывают в Керчь, передает ТАСС.

Власти города пообещали разместить всех, кому это понадобится. «Пока за такой помощью никто не обращался», – отметил представитель городской администрации.

Ранее власти Керчи сообщили, что число погибших при взрыве и стрельбе в керченском колледже достигло 20 человек. Предполагаемый стрелок – студент Владислав Росляков – покончил с собой.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о состоянии пострадавших, а также заверила, что все необходимые операции проведены.