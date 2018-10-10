Министр культуры назвал Маяковского первым рэпером

Министр культуры Владимир Мединский рассказал о своем отношении к рэпу и заявил, что поэт Владимир Маяковский был первым рэпером.

«Меня давно нервирует, хотел сказать – бесит, это увлечение молодежи рэпом, современной городской молодежи, но когда я пытаюсь погрузиться в дело внимательнее, пообщаюсь с сыном, послушаю, что он там слушает, почитаю, у меня возникает сразу ощущение, что через некоторое время мы будем говорить, что рэп – это русское искусство», – сказал министр на заседании дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Также Мединский сообщил, что рэп появился в США, однако «развитие получил у нас».

«Вот я рассказал сыну, что первый рэпер – это Маяковский. Вот он теперь классу это все пересказал – и они читают, согласились», – поделился открытием министр культуры.

Летом 2018 года Мединский получил литературную премию имени Валентина Пикуля за роман «Стена» о событиях Смутного времени.

Также Мединский отказывал в поддержке авторам и проектам, работающим против России, называя подобное «культурным мазохизмом».